台中設計周今登場 4大展覽+4大論壇迎接疫後新生活
中台灣建築產業盛會「2021台中設計周」今天登場，為期4天，集結台灣國際建築室內設計建材展、台灣木材創新應用展暨木創生活節、一建築一家具整合設計4.0微型博覽會及台灣木雕藝師薪傳展等4大展覽，現場還舉辦4大主題論壇，邀民眾一起迎接後疫情新生活。
主辦單位說明，中台灣是木產業極為重要的聚落，今年的台中設計周推廣木材、木工機械、木職人、木構造，及Wood STEAM推廣DIY體教作等，並邀請日本宮崎縣來台推廣木構造建築及木製產品展出。
還有台灣木材館推廣國產材與台灣木雕協會主辦的台灣木雕藝師薪傳邀請展，邀請來自全台灣36位國家級工藝師，展出超過50件工藝作品，是近年台灣最大規模木雕工藝師邀請展。
主辦單位說，今年的台中設計周以防疫設計為主軸，除了匯集4大展覽，另在現場舉辦四大主題論壇，包括設計論壇、建築論壇、疫後時代居家防疫論壇，以及一建築一家具整合設計4.0產官學策略發展論壇。
其中，一建築一家具整合設計4.0產官學策略發展論壇為家具設計跨界交流和公共論域平台，主題聚焦在台灣家具與空間現象，經長期投入與觀察得以近距離分析建築師、室內設計師、工業或生活產品設計師的設計心智模式、與創作實踐及教育反思，推出國內家具建築依存關係中，重構整體產業鏈的推動政策。
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