地下口罩工廠被查獲 下月台南拍賣口罩機

台南地檢署去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣口罩製造機及相關原物料，8月間進行第1次拍賣，因無人應買而流標，行政執行署台南分署受理南檢囑託第2次拍賣，價格直接下殺5折，預定12月7日下午4時，在台南分署1樓中庭廣場公開拍賣。

台南分署表示，本次拍賣物南檢偵辦詐欺等案件偵查中扣押物，屬得沒收、應沒收或依法為保全、追徵或抵償之物，且有喪失毀損之虞及不便保管情事，經被告公司同意予以變價，保管價金。而拍賣物包括口罩製造機台本體、耳帶各3台、超聲波點熔平燙機3台、熱收縮機1台、全自動薄膜封切機1台、噴碼機1台及相關原物料等。

台南分署進一步指出，該拍賣物南檢已於8月3日進行第1次拍賣，因無人應買而流標，這次囑託台南分署進行第2次拍賣，價格直接下殺5折，意者可要把握這次難得機會。