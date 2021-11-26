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地下口罩工廠被查獲 下月台南拍賣口罩機

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南分署受理南檢囑託第2次拍賣口罩機及其原物料，價格直接下殺5折，預定12月7日下午4時，在台南分署1樓中庭廣場公開拍賣。記者邵心杰／翻攝
台南分署受理南檢囑託第2次拍賣口罩機及其原物料，價格直接下殺5折，預定12月7日下午4時，在台南分署1樓中庭廣場公開拍賣。記者邵心杰／翻攝

台南地檢署去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣口罩製造機及相關原物料，8月間進行第1次拍賣，因無人應買而流標，行政執行署台南分署受理南檢囑託第2次拍賣，價格直接下殺5折，預定12月7日下午4時，在台南分署1樓中庭廣場公開拍賣。

台南分署表示，本次拍賣物南檢偵辦詐欺等案件偵查中扣押物，屬得沒收、應沒收或依法為保全、追徵或抵償之物，且有喪失毀損之虞及不便保管情事，經被告公司同意予以變價，保管價金。而拍賣物包括口罩製造機台本體、耳帶各3台、超聲波點熔平燙機3台、熱收縮機1台、全自動薄膜封切機1台、噴碼機1台及相關原物料等。

台南分署進一步指出，該拍賣物南檢已於8月3日進行第1次拍賣，因無人應買而流標，這次囑託台南分署進行第2次拍賣，價格直接下殺5折，意者可要把握這次難得機會。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。且為方便民眾觀覽拍賣物，相關拍賣資訊及拍賣物照片已公告在官網，歡迎民眾事先查詢閱覽。

台南分署表示，本次拍賣物南檢偵辦詐欺等案件偵查中扣押物，經被告公司同意予以變價，保管價金。記者邵心杰／翻攝
台南分署表示，本次拍賣物南檢偵辦詐欺等案件偵查中扣押物，經被告公司同意予以變價，保管價金。記者邵心杰／翻攝

台南 口罩

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