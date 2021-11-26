地下口罩工廠被查獲 下月台南拍賣口罩機
台南地檢署去年底起偵辦地下工廠製造口罩，陸續查扣口罩製造機及相關原物料，8月間進行第1次拍賣，因無人應買而流標，行政執行署台南分署受理南檢囑託第2次拍賣，價格直接下殺5折，預定12月7日下午4時，在台南分署1樓中庭廣場公開拍賣。
台南分署表示，本次拍賣物南檢偵辦詐欺等案件偵查中扣押物，屬得沒收、應沒收或依法為保全、追徵或抵償之物，且有喪失毀損之虞及不便保管情事，經被告公司同意予以變價，保管價金。而拍賣物包括口罩製造機台本體、耳帶各3台、超聲波點熔平燙機3台、熱收縮機1台、全自動薄膜封切機1台、噴碼機1台及相關原物料等。
台南分署進一步指出，該拍賣物南檢已於8月3日進行第1次拍賣，因無人應買而流標，這次囑託台南分署進行第2次拍賣，價格直接下殺5折，意者可要把握這次難得機會。
台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。且為方便民眾觀覽拍賣物，相關拍賣資訊及拍賣物照片已公告在官網，歡迎民眾事先查詢閱覽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言