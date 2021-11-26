代課師輕生餘波盪漾 家長到嘉市議會陳情盼降低傷害

嘉義市某國小陳姓女代課老師，今年9月間因校內監視器問題與校長爭執，請辭後輕生，趙姓校長辭職，風波至今乃在校園延燒，家長認為已影響學生上課心情；今天上午家長會長與15位家長到市議會向市長黃敏惠陳情，希望事件儘速平息，讓校園回復安寧，維護學生的受教權。教育處長林立生表示，會要求學校行政溝通管道必須暢通，讓家長、老師都清楚知道溝通情形，避免造成傷害，希望經由此事讓各校趕快建立更暢通的溝通管道。

鄭姓家長會長說，事件發生至今，校內有些老師還利用上課時間與校外人士於網路上討論，已影響小孩的受教權，「家長真的是怒了！」，因此提出四大訴求：一、希望教育主管單位將心思於在學生教育身上，不要因為這事件影響受教權。二、應儘速派專業人士協助修復並建立更好暢通溝通管道。三、校長遴選、派任應慎重評估。四、事件相關人員應透過正確法律途徑尋求解決，不應利用社群媒體或非當事人來散播不當言論挑起對立進而再次傷害校譽。

家長蔡媽媽指出，當有學生疑問老師過逝、校長離職之事？老師應該是站在輔導立場要學生不要再聽傳謠言，但是有老師竟然向學生說是校長害死老師！這對小孩已造成傷害，學校都沒有有效制止這些謠言、安撫學生情緒，再加上媒體不客觀的報導，誰敢將小孩送到這家學校就讀？連自己對外都不敢講是這學校的家長，希望媒體公正客觀報導，讓這事件早些落幕，讓家長、孩子重拾就讀這個學校的信心。

她激動地說，這麼認真的一位校長卻辭職，令她和一些家長十分不捨，但又能說些什麼？講太多又會被渲染是站在校長那邊，今天家長們是希望孩子不要被貼上標籤、爭取受教權，才會站出來。

教育處長林立生表示，未來會要求學校行政溝通管道必須要暢通，在讓家長、老師都清楚知道溝通協調情況下，才能建立起好的互信關係。否則沒有互信關係，大家彼此會對學校辦學或對教師團隊的質疑這都會是一大傷害，也希望經由這事件，學校趕快建立起更暢通的溝通管道。

陳姓女代理教師事件，至今或有為陳老師不捨或為前校長抱屈，雙方言論由網路耳語於校園傳播開來，甚至逐漸影響到學生上課心情，因此家長會長等人才持陳情書到嘉義市議會，希望市長黃敏惠重視。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )