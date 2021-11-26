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雲林巾彩耕地藝術節27日登場 景觀巨幅壁畫吸睛

中央社 / 雲林縣26日電

2021雲林巾彩耕地藝術節將於27、28日登場，今天公布會場主題意象「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」，代表台灣毛巾卓越技術與藝術設計力的提升，歡迎親子到雲林縣體驗毛巾知識之旅。

民主進步黨籍立委蘇治芬、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉及毛巾業者等人今天高舉「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」在廣闊耕地展開，從高處俯瞰，尤為壯麗。

紡織產業綜合研究所雲林分部主任林兼民介紹「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」利用百色紗穿引排序技術所織成，將台北101、自由廣場、阿里山小火車及台灣黑熊等台灣特色元素融入其中，高230公分、長800公分的壁畫代表著台灣毛巾卓越技術與藝術設計力提升。

蘇治芬致詞時表示，巾彩耕地藝術節是親子每年最期待的活動之一，今年除延續小朋友喜愛的紙風車劇團演出外，會場還布置動物園稻草迷宮、台灣原生棉花田等，讓大家認識毛巾製造知識，寓教於樂。

許根尉指出，巾彩耕地藝術節雖然只有2天，但期盼透過各種活動設計讓民眾更加認識毛巾多樣性。

2021雲林巾彩耕地藝術節於27、28日在虎尾鎮堀頭里舉辦，除有集合台灣毛巾業者的市集與生活體驗區，稻草迷宮內有動物把關員傳遞毛巾製造相關知識，互動與表演式體驗，增強小朋友對「台灣製造」毛巾的認同感。

壁畫 雲林 藝術節

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