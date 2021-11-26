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5隻出生小狗遭棄養1隻冷死 嘉縣家畜所查棄養者
嘉義縣家畜疾病防治所日前獲報，中埔鄉中崙澐水溪附近幼犬遭棄養，家畜所立即派員抵達現場，發現5隻出生幾日未開眼的幼，有隻死亡；家畜所救援安置請專人照顧，向警方報案調路口監視器追查棄養人，查獲將依動物保護法重罰15萬元。
報案人指稱，昨晚聽到小狗叫聲，早上發現住家前面圍牆被丟棄一窩小狗，天氣寒冷，5隻小狗有1隻死亡，他忍不住大罵，棄養人太可惡！
家畜所說，106年零撲殺政策上路，造成人犬衝突，衍生環境衛生及公共安全問題，近年全國因流浪犬竄出導致交通事故傷亡頻傳，目前全國各地浪犬通報量暴增，抓不勝抓。
不管動保團體或公部門投入大量資源絕育，但絕育比不上民眾棄養速度，突顯民眾對動保觀念嚴重不足，依動保法，飼主未為寵物絕育依法可處5萬至25萬元罰鍰、未完成寵物登記可處3千到9千元罰鍰，棄裁罰3萬元以上15萬元罰鍰。
家畜所表示，天氣漸冷山區溫度更低，幼年動物更需保暖照顧，低溫天氣棄養根本不留活口，將全力追查嚴懲，歡迎民眾響應嘉縣認養優惠措施最高的「浪我回嘉」認領養方案，踴躍認養收容犬貓，認養專線（05）3620025。
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