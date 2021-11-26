搶拍扣押冷氣機 不到1小時一掃而空

行政執行署嘉義分署受嘉義地方檢察署囑託代為拍賣犯罪扣押所用之14台冷氣機，昨天下午進行拍賣程序，由於冷氣機是知名品牌吸引不少想撿便宜的民眾參與拍賣，最後不到1小時全部以34萬5千元拍定賣出。

嘉義分署表示，這次拍賣物是嘉義地檢署委託拍賣日前查獲葉姓被告栽種大麻違反毒品危害防制條例案件，於偵查中扣得被告所有供犯罪所用之14台冷氣機，今年9月29日進行過拍賣但未拍定，本次續行拍賣分為7標分別拍賣。此次各標底價皆有減成，到場想要以低於市價買到便宜冷氣的民眾，熱烈喊價聲此起彼落後，7標最後分別以高於底價１倍以上之價格落槌拍定。