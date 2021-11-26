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搶拍扣押冷氣機 不到1小時一掃而空

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
有意競標民眾於嘉義分署外聚集。記者李宗祐／翻攝
有意競標民眾於嘉義分署外聚集。記者李宗祐／翻攝

行政執行署嘉義分署受嘉義地方檢察署囑託代為拍賣犯罪扣押所用之14台冷氣機，昨天下午進行拍賣程序，由於冷氣機是知名品牌吸引不少想撿便宜的民眾參與拍賣，最後不到1小時全部以34萬5千元拍定賣出。

嘉義分署表示，這次拍賣物是嘉義地檢署委託拍賣日前查獲葉姓被告栽種大麻違反毒品危害防制條例案件，於偵查中扣得被告所有供犯罪所用之14台冷氣機，今年9月29日進行過拍賣但未拍定，本次續行拍賣分為7標分別拍賣。此次各標底價皆有減成，到場想要以低於市價買到便宜冷氣的民眾，熱烈喊價聲此起彼落後，7標最後分別以高於底價１倍以上之價格落槌拍定。

參與拍賣的蔡姓民眾說，「執行署賺到了！」他以11萬3710元(包括拍定人要另行負擔冷氣拆除、鑑定及搬遷費1萬1473元)拍定其中1標3台冷氣，但是回去細算，這些都是中古機，雖然比市價便宜一些，但冷氣機被前手使用作為24小時調節室內溫度之用，所以冷氣還要整理、加冷媒、安裝等費用，初估每台冷氣機還要多花費近萬元才可使用，這樣算起來，反而比市價中古機還貴。

民眾參與競標現場熱絡。記者李宗祐／翻攝
民眾參與競標現場熱絡。記者李宗祐／翻攝
有意參與競標民眾觀看冷氣機。記者李宗祐／翻攝
有意參與競標民眾觀看冷氣機。記者李宗祐／翻攝
競標現場。記者李宗祐／翻攝
競標現場。記者李宗祐／翻攝

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