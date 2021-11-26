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影／翻轉傳統市場大變身 台南5處菜市仔22攤形象大改造

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西港市場25年的菜攤王蕉蓉攤位以阿嬤的「茄芷袋」為設計概念，相當搶眼。記者吳淑玲／攝影
台南市西港市場25年的菜攤王蕉蓉攤位以阿嬤的「茄芷袋」為設計概念，相當搶眼。記者吳淑玲／攝影

受到新冠疫情影響，傳統市場經營受到衝擊，台南市政府啟動公有市場形象翻轉工程，市場處表示，這次改造歷時11個月完成西港、麻豆市三、友愛、沙卡里巴及歸仁等5處市場的22個示範攤位改造，一改「菜市仔」容易給人老舊、髒亂的印象，未來還將繼續推動希望傳統市場能有大賣場的購物環境。

西港市場有4攤參加，25年資深菜攤王蕉蓉攤位以「茄芷袋」為設計概念，她說，相信專業，改造後老顧客覺得更清爽乾淨，她的經營理念是為顧客顧品質，每項蔬菜都精挑細選過才會上架販售，攤位改造後她自己看了也開心。

8年級生攤商徐偉倫的「徐公子鮮肉丸 」選用深藍布招，他去年才到市場創業，未改造前還要主動請人試吃兜售，改造後曝光率增加，一排攤位看過去最顯眼，客人會主動詢問購買生意變好。

在西港市場經營快30年的雄虱目魚粥選用綠色進行改造，郭振文和陳金葉夫妻對新攤位很滿意，兩人說剛來市場的時候連屋頂都沒有，只有棚布遮陽擋雨，後來有屋頂，接著是攤位形象改造，因市場緊鄰西港慶安宮常有外地觀光客，不少台北客人都會一再造訪。

台南市經發局市場處表示，去年疫情發生後，啟動公有市場意象型塑計畫，盤點傳統市場現況也邀請市民朋友參與討論，共同思考傳統市場定位，進一步透過參與式工作坊形式進行改造，希望改造成果翻轉市場攤位形象，也強化市民對市場的認同。

西港公有零售市場自治會會長邱茂勳肯定改造成果，他說，這次市場處的攤位改造計畫，讓傳統市場攤位更加亮麗美觀，也吸引更多消費者願意到市場消費。

另外市區沙卡里巴老店-榮盛米糕，是許多台南在地人熟悉的常民美食，曾經兩度入選國宴菜單的老滋味。店家除了經營臉書粉絲專業，提供外送服務之外，積極打造品牌新形象。最近剛完成改造的攤位，牆面上加以清水模板與實木裝潢，讓消費者耳目一新。

市場處表示，傳統市場是許多民眾成長過程中的共同記憶，但隨著時代變遷，很多人改到全聯或大賣場採購，期待透過打造公有市場「整齊、清潔、明亮、人情化及現代化」形象，改造後的攤位突顯人情味與現代化兼具的市場新形象，希望消費者回流多逛菜市仔，享受既有的人情味之外，也能感受到逛超市的清潔、明亮與時尚感。

台南市西港市場8年級生徐偉綸是傳統市場少見的年輕攤商，以販售創意肉丸子受到歡迎，他說攤位改後增加曝光率，顧客會主動上門詢問及購買。記者吳淑玲／攝影
台南市西港市場8年級生徐偉綸是傳統市場少見的年輕攤商，以販售創意肉丸子受到歡迎，他說攤位改後增加曝光率，顧客會主動上門詢問及購買。記者吳淑玲／攝影
台南市西港市場30年的虱目魚粥美食攤商郭振文和陳金葉夫妻，對攤位改造很滿意，色調清爽環境乾淨，客人回流率也高。記者吳淑玲／攝影
台南市西港市場30年的虱目魚粥美食攤商郭振文和陳金葉夫妻，對攤位改造很滿意，色調清爽環境乾淨，客人回流率也高。記者吳淑玲／攝影
台南市西港市場形象大改造後，一改傳統菜市仔給人的感覺。記者吳淑玲／攝影
台南市西港市場形象大改造後，一改傳統菜市仔給人的感覺。記者吳淑玲／攝影

傳統市場 台南 疫情

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