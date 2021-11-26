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北港媽祖醫院36歲生日 各界齊聚慶生為醫院許願

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院頒發防疫特殊貢獻獎。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院頒發防疫特殊貢獻獎。記者蔡維斌／翻攝

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）36歲生日，深耕雲林多年，為雲林海線僅有的中度急救責任醫院，扮演「救腦、救心、救命」重要基地，守護民眾生命，曾經受惠於醫院重獲新生的許多民眾齊聚為醫院慶生，祈願下一個36歲守護多的貴生命。

為提供更完善醫療陣容，院方再延攬骨科教授級醫師林瑞模、中醫權威高尚德，並注入許多新血，如心臟外科連禹軒、神經內科賴彥呈、泌尿科方仁愷，及身心科姚棋宇與李世雄，醫療品質再提升，算是送給地方的生日大禮。

今年度院方榮獲2021台灣永續發展目標行動獎、第210屆全國品管圈大會-石川獎及特優獎、南山醫務社工獎及防疫特殊貢獻獎等，展現進步再進步、好要更好的決心。

院長吳錫金表示，醫院百分之八十是在地員工，「育才惜才」是長期目標，疫情帶給社會民眾和醫護人員倍增的壓力，感謝團隊一路挺過來，帶給民眾更多的安心及優質的照顧，今年特創設「防疫特殊貢獻獎」頒發給內部員工，不論是衝鋒陷陣、後勤支援，都是密切合作不可分割的團隊，最重要的是在地民眾的支持是醫院最大的後盾，醫院周年慶，他代表許願，期許未來醫療品質再提升，實踐「以病人為中心」的使命。

吳錫金說，分院品質的提升的具體行動，是與台中院本部合作，除了有 齊全醫療科別的服務，也有完備與時間賽跑的急重症照護，尤其針對雲嘉地區常見疾病，推出整合式照護服務，發展「微創手術、脊椎關節手術、無痛照護、癌症診療及中西醫合療」等特色，同時深入社區與長照接軌，建立完善的老人醫療服務、失智長者服務，及推展智慧社區照護，守護雲嘉沿海居民生活。

樂智據點長輩精彩演出及學生長笛獨奏，為醫院慶生。記者蔡維斌／翻攝
樂智據點長輩精彩演出及學生長笛獨奏，為醫院慶生。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院36周年，各界齊聚為醫院慶生。記者蔡維斌／翻攝
中國醫藥大學北港附設醫院36周年，各界齊聚為醫院慶生。記者蔡維斌／翻攝

微創手術 雲林

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