雲林農業亮點系列 (國際篇) 立足雲林 放眼國際

雲林縣農業已連續五年以近800億元農林漁牧總產值，位居全臺第一。其中，銷售的通路與管道，一直是雲林縣政府與農民們力求突破與優化的重點之一。

這次的專訪人物，包含虎尾鎮農會花卉產銷班第四班班長陳國明，以及位於口湖鄉的第一鰻波執行長嚴竹英，早早便嗅到了國際化競爭的必然性，並以縝密的規畫打通出口之路。

「穩定，就是競爭力。」陳國明同時也是京品園藝公司的負責人，更是洋桔梗的最佳代言人，他受訪時相當自信地說，洋桔梗就是高度競爭力的花卉，也將是能夠取代玫瑰花的切花品種。

陳國明早年即引進了以色列節能滴灌系統與全套荷蘭開發的Priva Compact電腦控制系統，建立具備國際先進技術的智能溫室種苗場，成為能夠周年生產與供貨的利器。即使在疫情考驗下，產銷班仍有近50萬支的年度出口實力。

第一鰻波的嚴竹英身兼口湖水產養殖產銷班第10班的班長，常常笑稱自己是嫁鰻隨鰻，從連鰻魚都不敢抓，到今天一手張羅鰻魚從出生到入口的一生。為了使生產品質與數量穩定，她導入智慧養殖技術，隨時監測水質、水溫與養殖動態。嚴控的品管使他們能夠長年外銷出口門檻相當嚴謹的日本，且比例高達80~90%。近年也成立了「第一鰻波故事館」，希望讓國人吃到頂級的「胭脂鰻」。

雲林縣政府表示，這些農民的辛苦應該讓國人都知道，更應該讓全世界都「吃」到「用」到，縣府也將盡最大的努力為農民媒合消費端，打開內銷與外銷的分流通路，縮短產銷間的距離。