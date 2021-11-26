千歲阿嬤掌中戲團與小朋友攜手公演牛挑灣傳奇故事

嘉義縣文化基金會木偶掌中戲藝術下鄉，上午在朴子市松梅國小百年校長宿舍三友學堂前盛大公演，20多名千歲阿嬤掌中戲團與小朋友攜手，用自製戲偶頭演出牛挑灣傳奇」故事，精彩演出逗趣口白，融入新冠病毒大戰大魔王時事，讓縣長翁章梁與來賓大讚！

20多歲平均80歲長輩與小朋友，經2個多月課程，從木偶製作、戲服縫製，到講台語口白，加上操偶技巧練習，最後站上舞台，讓人感動，最年長92歲阿嬤許金葉手操戲偶，專注演出，84歲阿嬤陳阿梅手操以65歲丈夫翁茂上的臉譜，製作的戲偶演戲吸睛。

松梅國小14名五年級小朋友，與20名社區長輩樂齡學習布袋戲偶課程，老少熱情互動，完成共同戲碼目標，帶動社區活力，以傳統文化敘述在地故事。縣長翁章梁、文化基金會執行長陳尚雍、校長黃志強帶全校師生觀賞，笑聲掌聲不斷，熱鬧滾滾。

木偶掌中戲扎根課程，邀請曾獲教育部藝術菁英培育計畫個人獎優選與團體金牌獎蘇俊穎木偶劇團指導，蘇俊穎無師自通，自幼對布袋戲充滿熱忱，成立劇團各地傳承台灣文化。

「牛挑灣傳奇」故事，以牛挑灣醫師吳杯初濟生醫院、信仰中心龍安宮「虎爺公」做主題，日據昭和元年（1926年）台灣總督府台北醫學專門學校畢業的吳杯初，開設「濟生病院」，騎馬出診內外科兼治，救活不少村民；龍安宮虎爺有五尊，稱為五位山軍尊神，以虎爺傳奇神力，搬演英雄救美，收妖等劇情，金光閃閃又有趣。