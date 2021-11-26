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西拉雅族人北上爭取正名釋憲案 黃偉哲沒出席人在這裡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左三）上午出席東山碧軒寺三寶殿興建工程動土奠基典禮。圖／市府提供
台南市長黃偉哲（左三）上午出席東山碧軒寺三寶殿興建工程動土奠基典禮。圖／市府提供

台南新化等西拉雅聚落民眾今天上午到司法院陳情，請大法官加速審理西拉雅原住民身分法釋憲案，台南市長黃偉哲原定親自到場，但卻未現身，由副市長戴謙代表遞陳情書，西拉雅族號召今天北上行動時表示市長黃偉哲會一起北上，但今天黃沒有北上，黃偉哲上午出席東山碧軒寺三寶殿興建工程動土奠基典禮。黃昨天受訪時表示台南市全力支持西拉雅族正名。

台南市「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」是國家重要民俗活動，三寶殿動土典禮儀式黃偉哲與主委陳義籐共同主持，祈求在東山碧軒寺觀音佛祖的庇佑下，新建工程得以圓滿周全，順遂平安。市議員張世賢、劉米山與李宗翰也持鏟動土，共襄盛舉。

碧軒寺三寶殿工期預計3年多，以提供里民優質的信仰中心場所，未來也規畫舉辦各種民俗傳承講座及文教活動、舉辦文創展覽或周邊小農市集等，充分發揮多元的功能，帶動東山區的活力與創意及觀光旅遊效益，促進農業轉型成功與發展地方經濟。

主委陳義籐表示，「碧軒寺」俗稱「東山大廟」，主祀佛尊為觀世音菩薩，鄉民尊稱「觀音佛祖」或「佛祖媽」，為東山地方的主要信仰中心，碧軒寺開基觀音佛祖（今俗稱正二媽），於西元 1590年中國泉州開元寺開光，西元1657年由開元寺高僧釋應祥大師隨當時清兵渡海奉請來台，曾經雲遊高雄大岡山、六甲赤山、爾後路經番社（今東山）稍作休息便東行至火山腳下一間木板搭砌之大廟 (舊巖大仙寺) 駐蹕四年多。

每年農曆12月23日及正月初九晚跨初十子時「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」，2011年度獲國家指定為重要民俗活動，迎駕過程中的「三換」:「換香」、「換花」、「換轎」，此三換民俗為東山所獨有，具有其歷史典故與神蹟傳說。

台南市長黃偉哲（中）上午出席東山碧軒寺三寶殿興建工程動土奠基典禮。圖／市府提供
台南市長黃偉哲（中）上午出席東山碧軒寺三寶殿興建工程動土奠基典禮。圖／市府提供

台南 黃偉哲

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