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台南大內公所高齡友善服務 獲衛福部「健康平等獎」
台南市大內區公所長年公私協力推動健康高齡友善各項服務，獲得衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選健康平等獎」，區長李義隆今天領隊北上接受表揚，感謝衛福部肯定大內公所多年來的努力。
李義隆表示，區內醫療資源明顯不足、高齡人口逐年增加，促進高齡者健康幸福與營造高齡友善環境，是長久以來目標；社區醫療與柳營奇美醫院合作推動偏鄉巡迴醫療，永康奇美中醫部、善化立春堂中醫等加入，每周一至五於各社區活動中心及廟宇提供看診及到宅醫療服務，建構全區門診醫療服務。
在弱勢及長者營養送餐部份，將公所提供送餐服務與台南市樂齡生活品質促進協會合作，提供客製化老人及身障等弱勢餐食服務，增進長者營養健康也關懷長者日常需求。
公所表示，結合樂齡學習中心課程及各項民間社福資源投入關懷據點功能，結合衛生所、行善團、華仁基金會等機關社團，為大內區超高齡區里建置健康平等、有愛無礙服務。
尤其環湖社區結合各項資源辦理健康促進活動，從生活安全、運動保健、心靈成長、人際互動、圓夢、出外表演、節慶關懷到日托供餐，「讓老人身心靈獲得全方位發展」；透過課程培訓在地婦女成為講師，陪伴指導長者們一起上課，讓長者感受在地人情，健促活動不僅增進身體健康也讓心靈得到滿足。
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