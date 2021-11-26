快訊

雙鐵又收炸彈恐嚇揚言中午引爆 台鐵急報警回應了

故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院娓娓道來圖形紋飾來由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南大內公所高齡友善服務 獲衛福部「健康平等獎」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南大內公所長期推動高齡友善服務，獲衛福部「健康平等獎」今天表揚。圖／大內區公所提供
台南大內公所長期推動高齡友善服務，獲衛福部「健康平等獎」今天表揚。圖／大內區公所提供

台南市大內區公所長年公私協力推動健康高齡友善各項服務，獲得衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選健康平等獎」，區長李義隆今天領隊北上接受表揚，感謝衛福部肯定大內公所多年來的努力。

李義隆表示，區內醫療資源明顯不足、高齡人口逐年增加，促進高齡者健康幸福與營造高齡友善環境，是長久以來目標；社區醫療與柳營奇美醫院合作推動偏鄉巡迴醫療，永康奇美中醫部、善化立春堂中醫等加入，每周一至五於各社區活動中心及廟宇提供看診及到宅醫療服務，建構全區門診醫療服務。

在弱勢及長者營養送餐部份，將公所提供送餐服務與台南市樂齡生活品質促進協會合作，提供客製化老人及身障等弱勢餐食服務，增進長者營養健康也關懷長者日常需求。

公所表示，結合樂齡學習中心課程及各項民間社福資源投入關懷據點功能，結合衛生所、行善團、華仁基金會等機關社團，為大內區超高齡區里建置健康平等、有愛無礙服務。

尤其環湖社區結合各項資源辦理健康促進活動，從生活安全、運動保健、心靈成長、人際互動、圓夢、出外表演、節慶關懷到日托供餐，「讓老人身心靈獲得全方位發展」；透過課程培訓在地婦女成為講師，陪伴指導長者們一起上課，讓長者感受在地人情，健促活動不僅增進身體健康也讓心靈得到滿足。

台南大內公所長期推動高齡友善服務，獲衛福部「健康平等獎」今天表揚。圖／大內區公所提供
台南大內公所長期推動高齡友善服務，獲衛福部「健康平等獎」今天表揚。圖／大內區公所提供

中醫 台南 衛福部

延伸閱讀

台東縣獲「健康城市暨高齡友善城市卓越獎」全國第一

沈文程將快閃高雄樂齡展 力邀12月11日高流一同飆歌！

美國商會樂齡論壇 賴清德感謝美國捐400萬劑疫苗

樂齡童軍家庭體驗營彰化上場 走出戶外增加生活能力

相關新聞

故宮南院置物櫃外觀像塔位？南院：圖形是院藏玉器紋飾

有網友在臉書「爆廢公社」貼圖文指稱，嘉義縣故宮南院置物櫃，讓人「嘆為觀止！」引發熱議，網友紛紛加入討論，有說像「塔位」，...

玉山塔塔加園區獼猴成群搶遊客蘋果啃食 遊客不敢下車

新冠肺炎疫情緩和，玉山國家公園塔塔加園區遊客增多，園區石山、塔塔加停車場等地，台灣獼猴群聚活動覓食，曬日光浴，嘉義生態觀...

千歲阿嬤掌中戲團與小朋友攜手公演牛挑灣傳奇故事

嘉義縣文化基金會木偶掌中戲藝術下鄉，上午在朴子市松梅國小百年校長宿舍三友學堂前盛大公演，20多名千歲阿嬤掌中戲團與小朋友...

西拉雅族人北上爭取正名釋憲案 黃偉哲沒出席人在這裡

台南新化等西拉雅聚落民眾今天上午到司法院陳情，請大法官加速審理西拉雅原住民身分法釋憲案，台南市長黃偉哲原定親自到場，但卻...

台南大內公所高齡友善服務 獲衛福部「健康平等獎」

台南市大內區公所長年公私協力推動健康高齡友善各項服務，獲得衛福部「台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選健康平等獎」，區長李義...

雲林流動藝術饗宴三部曲 12月登場重現歷史現場

雲林縣府文觀處舉辦「流動藝術饗宴之再造歷史現場三部曲」將於12月11日開跑， 一系列展演傳達歷史傳承，今天由雲劇團大提琴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。