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雲林流動藝術饗宴三部曲 12月登場重現歷史現場
雲林縣府文觀處舉辦「流動藝術饗宴之再造歷史現場三部曲」將於12月11日開跑， 一系列展演傳達歷史傳承，今天由雲劇團大提琴師演奏悠揚樂曲，帶大家走入歷史故事的光陰廊道，一場別出心裁的顏思齊逗陣鄭芝龍嘻哈Rap演出，讓雲林三部曲搶先曝光。
文觀處長陳璧君說，台灣開台三段歷史、三個故事、三場演出，把雲林山、海、平原的歷史故事結合以流動藝術饗宴形式呈現，以『顏思齊-風起』、『華武壟-大地』、『柯鐵虎-少年』為故事主軸，結合浩瀚磅礡的舞台劇、現代舞以及『太日樂集』太鼓打擊等，用藝術演出讓歷史三部曲重現。
縣長張麗善指出，400年前航海王顏思齊踏上台灣的第一庄的雲林水林鄉；用說的，不足以讓國人感動，雲林縣將從12月到明年2月，每月打造一個演出，讓大家感受真實歷史故事的起承轉合。
雲林同鄉總會長李景雄也參加「流動藝術饗宴三部曲」記者會，強調這是承襲發揚祖先拚搏守護台灣的精神。陳璧君也說，活動從12月11日開始，連續3個月，雲林山、海、平原三部曲打造在地文化品牌，首部曲在北港滯洪池演出『顏思齊-風起』音樂劇及池畔市集；二部曲明年1月22日在土庫庄役場演出『華武壟-大地』劇，市集加音樂表演；三部曲明年2月19日古坑荷苞山桐花公園演出『柯鐵虎-少年』，花舞市集及草地音樂表演，歡迎大家走一趟雲林縣深度文化旅遊，感受雲林濃厚藝術饗宴。
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