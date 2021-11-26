雲林流動藝術饗宴三部曲 12月登場重現歷史現場

雲林縣府文觀處舉辦「流動藝術饗宴之再造歷史現場三部曲」將於12月11日開跑， 一系列展演傳達歷史傳承，今天由雲劇團大提琴師演奏悠揚樂曲，帶大家走入歷史故事的光陰廊道，一場別出心裁的顏思齊逗陣鄭芝龍嘻哈Rap演出，讓雲林三部曲搶先曝光。

文觀處長陳璧君說，台灣開台三段歷史、三個故事、三場演出，把雲林山、海、平原的歷史故事結合以流動藝術饗宴形式呈現，以『顏思齊-風起』、『華武壟-大地』、『柯鐵虎-少年』為故事主軸，結合浩瀚磅礡的舞台劇、現代舞以及『太日樂集』太鼓打擊等，用藝術演出讓歷史三部曲重現。

縣長張麗善指出，400年前航海王顏思齊踏上台灣的第一庄的雲林水林鄉；用說的，不足以讓國人感動，雲林縣將從12月到明年2月，每月打造一個演出，讓大家感受真實歷史故事的起承轉合。