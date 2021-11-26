快訊

美股期貨盤感恩節不平靜 台股開低走低跌破17,500點

新冠更強變株出現 英國暫停南非等六非洲國家航班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國大葉種紅茶產製技術競賽奪冠 阿里山茶農謙稱好運

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
2021全國大葉種紅茶產製技術競賽成績公布，嘉義縣茶農大贏家，冠軍得主阿里山茶農葉盈良（右五），阿里山農會總幹事劉家顯（右二）到葉盈良住家貼紅紙慶賀。圖／劉家顯提供
2021全國大葉種紅茶產製技術競賽成績公布，嘉義縣茶農大贏家，冠軍得主阿里山茶農葉盈良（右五），阿里山農會總幹事劉家顯（右二）到葉盈良住家貼紅紙慶賀。圖／劉家顯提供

2021全國大葉種紅茶產製技術競賽，日前在南投縣魚池鄉水社村茶業改良場魚池分場執行競技，各地製茶好手同台，從採摘茶葉到產製長達16小時競技，比賽結果，嘉義縣茶農大贏家，4人包辦冠、亞軍及2個季軍，冠軍得主阿里山茶農葉盈良謙虛地說，「好運，我以平常心產製好茶」。

阿里山茶區以烏龍茶及小葉種紅茶為主，葉盈良為參加大葉種紅茶產製競賽，特地採買南投產區茶菁練習，脫穎而出奪冠，相當不易，榮耀的背後，是他接棒父親茶產業近20年付出的努力，42歲葉盈良24歲退伍返鄉阿里山，跟隨父親學茶，參加各項茶競賽常獲獎，是比賽常勝軍。

葉盈良繼承家業專心投入，經營茶園約6公頃，以「萱澐」品牌，利用自有茶葉加工廠，整合附近茶農廠農合作，他說，產製好茶除要有好的技術，最重要的是茶菁條件要好，除管理注重施放有機質肥料外，採茶更要注重每日產量，才能顧到品質。

縣府農業處說，大葉種紅茶產製競賽由南投縣政府、茶改場及農糧署主辦、指導，17、18日舉行，參賽者來自全國各地好手共35人，嘉義縣參賽6名茶農，南投縣10人最多，評分標準：指定區域採摘1小時至少800公克茶菁；製茶評分包括外觀、水色、香氣、滋味、葉底。

選手下茶園採茶菁，利用場地萎凋、揉捻、解塊、發酵、乾燥；最後專家評鑑公布成績，嘉義縣茶農在6個獎項囊括4項，包括冠軍葉盈良，亞軍阿里山茶農梁明輝，季軍梅山鄉李易融、竹崎鄉王勝為。阿里山農會總幹事劉家顯分別到葉盈良、梁明輝家貼紅紙慶賀。

2021全國大葉種紅茶產製技術競賽成績公布，嘉義縣茶農大贏家，冠軍得主阿里山茶農葉盈良（右三）。圖／葉盈良提供
2021全國大葉種紅茶產製技術競賽成績公布，嘉義縣茶農大贏家，冠軍得主阿里山茶農葉盈良（右三）。圖／葉盈良提供

阿里山 南投 嘉義

延伸閱讀

昔日罵警流氓 嘉義縣議員邱銀海涉貪持槍遭收押

嘉縣議員邱銀海涉貪汙詐補助款等案 法院裁定羈押禁見

嘉義縣聞臭師成軍 提升異味陳情案件處理效能

每週六日！ 阿里山西北廊道新旅遊景點「文峰市集」擺攤

相關新聞

玉山塔塔加園區獼猴成群搶遊客蘋果啃食 遊客不敢下車

新冠肺炎疫情緩和，玉山國家公園塔塔加園區遊客增多，園區石山、塔塔加停車場等地，台灣獼猴群聚活動覓食，曬日光浴，嘉義生態觀...

全國大葉種紅茶產製技術競賽奪冠 阿里山茶農謙稱好運

2021全國大葉種紅茶產製技術競賽，日前在南投縣魚池鄉水社村茶業改良場魚池分場執行競技，各地製茶好手同台，從採摘茶葉到產...

台鐵水上高架化落空 南靖車站、宿舍群文資保存

嘉義縣水上鄉爭取鐵路高架化落空，交通部以水上車站大平台計畫取代，仍在規畫中，其中南靖車站近百年檜木建造的宿舍群，台鐵原擬...

量少質佳 雲林烏魚子漲逾3成

雲林縣烏魚子開始上市，價格一路飆升，比去年高3成以上，創下近年新高，雲林區漁會指出，疫情影響進口量大減，去年庫存的烏魚子...

西拉雅平埔族正名 今北上陳情

台南市西拉雅族人今天上午前往司法院籲請大法官伸張正義，遞交意見書及書狀補充，並前往行政院陳情，盼以國家體制落實平埔族正名...

台南「囤房稅」 政黨協商版本出爐

台南市政府打炒房，提案修正房屋稅徵收率自治條例，將非自住用房屋稅率從1.5%提高為2.4%至3.6%，建商則是3年課徵1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。