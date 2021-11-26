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全國大葉種紅茶產製技術競賽奪冠 阿里山茶農謙稱好運
2021全國大葉種紅茶產製技術競賽，日前在南投縣魚池鄉水社村茶業改良場魚池分場執行競技，各地製茶好手同台，從採摘茶葉到產製長達16小時競技，比賽結果，嘉義縣茶農大贏家，4人包辦冠、亞軍及2個季軍，冠軍得主阿里山茶農葉盈良謙虛地說，「好運，我以平常心產製好茶」。
阿里山茶區以烏龍茶及小葉種紅茶為主，葉盈良為參加大葉種紅茶產製競賽，特地採買南投產區茶菁練習，脫穎而出奪冠，相當不易，榮耀的背後，是他接棒父親茶產業近20年付出的努力，42歲葉盈良24歲退伍返鄉阿里山，跟隨父親學茶，參加各項茶競賽常獲獎，是比賽常勝軍。
葉盈良繼承家業專心投入，經營茶園約6公頃，以「萱澐」品牌，利用自有茶葉加工廠，整合附近茶農廠農合作，他說，產製好茶除要有好的技術，最重要的是茶菁條件要好，除管理注重施放有機質肥料外，採茶更要注重每日產量，才能顧到品質。
縣府農業處說，大葉種紅茶產製競賽由南投縣政府、茶改場及農糧署主辦、指導，17、18日舉行，參賽者來自全國各地好手共35人，嘉義縣參賽6名茶農，南投縣10人最多，評分標準：指定區域採摘1小時至少800公克茶菁；製茶評分包括外觀、水色、香氣、滋味、葉底。
選手下茶園採茶菁，利用場地萎凋、揉捻、解塊、發酵、乾燥；最後專家評鑑公布成績，嘉義縣茶農在6個獎項囊括4項，包括冠軍葉盈良，亞軍阿里山茶農梁明輝，季軍梅山鄉李易融、竹崎鄉王勝為。阿里山農會總幹事劉家顯分別到葉盈良、梁明輝家貼紅紙慶賀。
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