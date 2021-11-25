嘉義市施政滿意度奪冠、幸福城市第二 黃敏惠：讓幸福不斷

經濟日報與台灣人壽共同主辦「幸福台灣－2021縣市幸福指數大調查」，嘉義市長黃敏惠在「地方政府施政滿意度」評比中，以高達83.9%滿意度，打敗六都、勇奪全台之冠，幸福指數則僅以些微差距，位居第2，奪得雙獎肯定，名列前茅；黃敏惠說，市府團隊會持續努力，「讓幸福不斷、不斷的幸福」。

嘉市去年也榮獲幸福城市第1，黃敏惠今出席領獎，感謝主辦單位也恭喜其他獲獎的縣市首長，語帶感性地說，再次站在這裡，內心充滿無限感恩，幸福感是來自於努力、用心，並且在意每件事情、願意努力解決。

黃敏惠強調，感謝嘉義市民的肯定，給予全國最高的施政滿意度，「讓我也感受到百分百的幸福」，小小的嘉義市、擁有大大的能量，市府團隊會持續努力，「讓幸福不斷、不斷的幸福」。

「2021縣市幸福指數大調查」指出，民意調查結果優異，嘉市總分高達85.35分，包含居住條件、教育成就、政府作為及生活現況等指標，均獲10分、滿意度排名第1，為全台最高；幸福指數總分70.36分，僅以些微差距居第2。