影／陳玲慈善基金會、聯合報邀請知名歌手佳里榮家演出

陳玲社會福利慈善事業基金會與聯合報今天下午攜手到台南市佳里榮家舉辦「讓心勇敢飛 ‧歌聲滿榮家」音樂饗宴，邀請知名歌手吳淑敏、王海玲與殷正洋聯合演唱，現場爺爺、奶奶們跟著一起高歌、鼓掌、搖擺雙手，興奮又陶醉，在悠揚動人的歌聲中，度過美好的下午時光。

陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑到場就拿出一大疊紅包，逐一發給在現場的榮家爺爺和奶奶們，長輩們領到紅包都十分開心，李棟樑表示，他與聯合報社長游美月提前來向大家拜年，希望大家身體健康，一定要愉快，看到伯伯們快要一百歲了還會鼓掌，非常的高興， 祝福大家平安健康。

聯合報社長游美月表示，聯合報今年70歲了，要做的兩件事就是「監督有權利的人」和「關懷有需要的人」，每年和陳玲基金會到偏鄉或榮家探視大家，今年因疫情很久沒有出來了，很開心今年第一次就是到佳里榮家，看到各位長輩這麼有精神，大家戴的國旗帽和國旗口罩非常的振奮人心，祝福身體健康身心愉快，提早向大家拜年。