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影／陳玲慈善基金會、聯合報邀請知名歌手佳里榮家演出

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑（左三）和聯合報社長游美月（左）、台南佳里榮家家主任白永成（右三）及演出歌手。記者吳淑玲／攝影
陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑（左三）和聯合報社長游美月（左）、台南佳里榮家家主任白永成（右三）及演出歌手。記者吳淑玲／攝影

陳玲社會福利慈善事業基金會與聯合報今天下午攜手到台南市佳里榮家舉辦「讓心勇敢飛 ‧歌聲滿榮家」音樂饗宴，邀請知名歌手吳淑敏、王海玲與殷正洋聯合演唱，現場爺爺、奶奶們跟著一起高歌、鼓掌、搖擺雙手，興奮又陶醉，在悠揚動人的歌聲中，度過美好的下午時光。

陳玲社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑到場就拿出一大疊紅包，逐一發給在現場的榮家爺爺和奶奶們，長輩們領到紅包都十分開心，李棟樑表示，他與聯合報社長游美月提前來向大家拜年，希望大家身體健康，一定要愉快，看到伯伯們快要一百歲了還會鼓掌，非常的高興， 祝福大家平安健康。

聯合報社長游美月表示，聯合報今年70歲了，要做的兩件事就是「監督有權利的人」和「關懷有需要的人」，每年和陳玲基金會到偏鄉或榮家探視大家，今年因疫情很久沒有出來了，很開心今年第一次就是到佳里榮家，看到各位長輩這麼有精神，大家戴的國旗帽和國旗口罩非常的振奮人心，祝福身體健康身心愉快，提早向大家拜年。

陳玲社會福利慈善基金會和聯合報合作多年，共同投入關懷社會弱勢族群，今天前往在台南七股區的佳里榮家，以歌聲向曾為國家奉獻一生青春的榮民前輩致敬，並致贈5萬元加菜金添購必需品。佳里榮家家主任白永成代表致贈「感謝狀」；白永成表示，長輩們一生奉獻給國家，感謝李董事長和游社長的支持，第一次有這麼多貴賓及優質歌手來演出，榮家旗海飄揚長輩們戴國旗帽、國旗圍巾及國旗口罩出席，現場喜氣洋洋。

陳玲社會福利慈善基金會和聯合報共同在台南佳里榮家舉辦「讓心勇敢飛·歌聲滿榮家」活動，邀請知名歌手演出。記者吳淑玲／攝影
陳玲社會福利慈善基金會和聯合報共同在台南佳里榮家舉辦「讓心勇敢飛·歌聲滿榮家」活動，邀請知名歌手演出。記者吳淑玲／攝影
陳玲社會福利慈善基金會和聯合報社今天下午在台南佳里榮家舉辦公益演唱會。記者吳淑玲／攝影
陳玲社會福利慈善基金會和聯合報社今天下午在台南佳里榮家舉辦公益演唱會。記者吳淑玲／攝影
陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑（右）和聯合報社長游美月致贈台南佳里榮家加菜金。記者吳淑玲／攝影
陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑（右）和聯合報社長游美月致贈台南佳里榮家加菜金。記者吳淑玲／攝影
陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑（右）發放台南佳里榮家長輩們紅色。記者吳淑玲／攝影
陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑（右）發放台南佳里榮家長輩們紅色。記者吳淑玲／攝影

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