雲林養殖烏魚子上市量減價漲 警方啟動專案防竊

雲林縣養殖烏魚子上市，今年因飼料成本增加，且產量減少，雲林區漁會昨天將烏魚子價格調漲3成，依大小品項已漲50至100元不等，雲林縣北港警分局啟動烏魚子巡護專案，加強巡邏防竊。

雲林區漁會總幹事林傳育今天接受媒體聯訪時表示，區漁會所販售的養殖烏魚子昨天上市，每台斤新台幣1550元（每片2至2.9兩）至3000元（每片8兩至8.9兩），而頂級每片9兩以上每台斤3200元，相較去年同期漲幅約3成。

林傳育指出，今年烏魚子漲價因素多，包括近年來極端氣候考驗養殖技術，加上飼料與人工等成本增加，許多養殖業者棄養，總產量減少，又受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球貨運不順，進口烏魚子也減少。

林傳育以8兩重的「溼子」（未加工烏魚子）為例，去年每台斤680元，今年開盤漲至900元，從養殖到加工端成本墊高，今年烏魚子販售價格開紅盤。

烏魚子加工業者說，今年養殖烏魚量約少了4至5成，去年庫存售罄，產量減少加上疫情趨緩消費需求大，價格看俏。

由於雲林縣口湖鄉養殖烏魚數量全國最多，製作烏魚子工廠多達數十家，轄區的雲林縣北港警分局表示，加工過的烏魚子都大同小異，竊賊容易銷贓，必須事先防範。

警方啟動烏魚子巡護專案，不僅動員所有在地警力，也請義警、民防人員共同巡邏，連業者也自主性加入，希望透過有效的警民合作方式，加深商家防竊量能。