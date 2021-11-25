雲林就業博覽會將登場 縣府歡迎來找工作抽大獎

雲林縣就業博覽會將於11月27日在古坑綠色隧道盛大登場，將有53家廠商聯合徵才，釋出1376個工作機會，斗六就業中心設攤提供「安穩僱用2.0計畫」配合廠商共136家，釋出636個職缺，國軍也提供8000多個志願役職缺，雲林縣府呼籲鄉親踴躍把握機會找到理想工作。

雲林縣長張麗善表示，就業博覽會除「廠商徵才區」，還規畫「青年就業」、「中高齡就業」、「照服員就業」等3個就業獎勵專區，提高青年、中高齡及照顧服務員就業率，此外身障朋友也提供個別化職業重建服務，設置「身障就業專區」、「庇護工場專區」、「職業訓練成果區」等。

張麗善說，為充足長照人力需求，縣府積極培訓照服員，績效卓著，獲全國「優等」，就業博覽會有10家長照機構提供100多個職缺，希望鄉親可在地就業亦可就近照顧家中長輩。

雲林縣府今天為就業博覽會熱身，縣府勞青發展處長張世忠表示，雲林失業率約3.6%，疫情影響產業受衝擊，目前失業率增至約3.9%，為鼓勵民眾出門找工作，凡參加就博會求職者可以參加摸彩抽iPhone 13，還有500份精美求職好禮；據以往經驗，就業博覽會面試錄取達5成以上，歡迎踴躍參加。