走進溪口星空下的婚宴下月幸福登場 迎親隊伍鬧熱宣傳

嘉義縣文化觀光局今年再與溪口鄉崙尾天赦竹編發展協會攜手合作，延續去年「稻田上的饗宴」熱度，12月11日在溪口鄉公所及溪口鄉文化生活館廣場，舉辦中式婚俗的「走進溪口－星空下的婚宴」，用傳統中式儀軌、豐富藝文表演、精緻在地料理填滿訪客身心靈，邀請新人佳偶席開慶祝，見證幸福。

縣府上午舉行宣傳活動，縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、溪口鄉農會總幹事劉純婷、文觀局副局長李茂鐘、竹編發展協會總幹事蔡世緯參加，現場陳設各種竹編飾品、喜餅、糖果，也帶來竹轎迎娶表演，扣合傳統婚宴主軸，翁章梁戴竹編戒，直呼好漂亮！

12月11日活動，鄉公所草地將做裝置藝術及遊具區，製作兒童記憶的竹裝置藝術及各式童玩，也串連溪口國小120年校慶，從上午到中午規畫小型市集，迎親儀式下午3點啟動，社區夥伴組迎親隊伍，從溪口鄉公所走到文化生活館，最後由新郎帶新娘花轎回公所。

晚宴安排溪淳舞蹈班及水噹噹舞蹈班演出，邀神奇樂坊演奏國樂，晚宴穿插曲目，晚宴料理以在地飼育鵪鶉為主菜，搭配精緻在地食材，包括四色拼盤、溫暖魚翅羹、鵪鶉三吃、滋補黑米糕、主廚炒鱔魚等菜色，特色甜品為泡芙及紅豆圓仔湯，滿滿十道菜。