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7936名嘉義市民快來領2千 最後機會27日下午5點前

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府統計尚未領2000元消費金，或未提出轉帳申請者，還有7936名市民。圖為先前發放2000元情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府統計尚未領2000元消費金，或未提出轉帳申請者，還有7936名市民。圖為先前發放2000元情形。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府普發給市民2000元消費金，本月27日將截止領取。市府民政處統計，發放比率高達94.86%，但還沒領以及未提出匯款申請有7936人，呼籲把握最後機會，26日、27日到戶籍地的聯合里辦公處領取，要採轉帳方式者，27日一定要將申請文件郵寄或送至戶政事務所，或寄電郵，逾期不補發。

嘉市府利用歲計賸餘近5億3000萬元，10月30日、31日於全市119個發放所，發2000元消費金，有大批市民排隊領取，兩天的領取率高達84%；本月則每個周五、六，在聯合里辦公處提供補領，另可申請轉帳，預計12月20日後撥款入帳。

市府民政處統計，應發放人數為26萬4348人，截至11月20日止，已發放25萬754人，發放比率94.86%，另截至昨天受理5658件申請轉帳，扣除親領2000元和要求轉帳者，還剩7936名市民，都沒有任何領取2000元的動作。

民政處提醒，還沒領取的7936名市民，最後機會為26、27日可到戶籍地所屬的聯合里辦公處，現場領取現金，選擇轉帳者，最晚27日上班時間，將轉帳申請文件送交，或掛號郵寄到戶籍地的戶政事務所，或者27日前用電子郵件，把轉帳申請文件等資料，傳到東區戶政事務所east2000@ems.chiayi.gov.tw、西區戶政事務所west2000@ems.chiayi.gov.tw，以傳送日期為憑。

民政處表示，11月27日申請最後截止日，戶政事務所、聯合里辦公處作業時間為上午9點至中午12點、下午2點到5點，郵寄以郵戳為憑、電郵以傳送日期為憑。

市議員陳家平今質詢一開始，特別提醒27日是最後截止日，民政處長劉美鳳說，還每領2000元的市民要把握時間，27日下午5點截止，逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄，將不再發給。

嘉義市10月30日、31日於全市119個發放所，發2000元消費金。本報資料照片
嘉義市10月30日、31日於全市119個發放所，發2000元消費金。本報資料照片
嘉義市政府呼籲本月26日與27日，為市民領2000元消費金最後機會。圖為市長黃敏惠（前排右二）先前領取情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府呼籲本月26日與27日，為市民領2000元消費金最後機會。圖為市長黃敏惠（前排右二）先前領取情形。圖／嘉義市政府提供

嘉義

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