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烏魚子開盤就飆價 大漲3成的原因是這個
國內烏魚子主要產地的雲林縣，最近開始上市，一開盤價格就一路飆升，比去年價格高3成以上，創下近年來新高，雲林區漁會表示，疫情進口量大減，去年庫存的烏魚子幾乎已賣光，加上今年養殖量減少，才使價格不斷上揚，盡管如此，區漁會今年烏魚子節仍照辦，讓民眾買到高CP值的國產烏魚子。。
國內烏魚子生產最大宗的雲林縣開始上市，但一開盤價格就飆破往年的均價，雲林區漁會總幹事林傳育說，未加工的溼烏魚子平均每台斤就上漲200至300元，以標準的8兩重烏魚子，去年每台斤680元，今年開盤不久就漲至900元，是近年來少見。
林傳育說，人工、紙盒、運費成本都上漲，烏魚子漲價實擋不住，除了原物料上漲，疫情影響這兩年進口量大減，加上民眾不能出國，購買力大增，使去年許多業者的庫存幾乎全賣光，更慘的是今年的養殖量也大減，總產量供不應求，才造成烏魚子一開盤就飆升。
雲林區漁會今天發布市售烏魚子最新行情，每片2至2.9兩每台斤1550，每片8兩至8.９兩的標準烏魚子也賣到3000元，9兩以上的頂級品，也比去年漲約1至2成，漁會強調幸好今年品質勝於去年。
李姓養殖業者說，烏魚養殖技術雖已穩定，但極端氣候加上連續不停的養殖障礙衝擊，有人不敷成本，今年休養使養殖量減少約4成，過去進口烏魚子可調節市場供需，今年進口大減，庫存又售完，價格才會不斷盤升。
林傳育則說，區漁會將設法透過管道努力平穩價格，下月25日烏魚子節仍如常舉行，希望提供優質的烏魚子給消費大眾，想吃品質好的烏魚子請提早預購，洽詢電話：（05）7724328。
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