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台灣麻油季今年晚到 主產區農民收成、「麻油間」開張

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台灣麻油季今年晚到，主產區農民收成、「麻油間」開張。記者周宗禎／攝影
台灣麻油季今年晚到，主產區農民收成、「麻油間」開張。記者周宗禎／攝影

榨麻油季又來了，台南安定產區農田隨處可見札成一束束曝曬的芝麻，俗稱「麻油間」的傳統胡麻榨油工廠也陸續開工；今年因雨勢不斷許多農民拖延播種，較正常年份晚採收，連帶麻油間的開工也較正常時節晚近一個月，預計榨油將到農曆年後才結束。

麻油間為節省人力也引進榨油器械，但仍依循傳統工法，從炒胡麻到榨油等，一道道工序按部就班絲毫不馬虎，較耗費體力部分才改由機器取代，所榨麻油依舊保持原有香氣，也因作工道地，麻油間每到榨油季節都吸引在地安定與善化、西港甚至舊台南市區民眾帶來芝麻委託榨油，榨油季估計要忙碌近3個月。

雖然越來越多農民種植胡麻，但幾乎都是小農個體戶，麻油間也大多個體經營；安定區老字號王國泰靠口碑經營、為安定農會代工榨麻油已20多年，他家三代榨麻油為業，接受父親的麻油間已30多年。

王國泰說，祖父輩早期以木造機具榨油，非常耗費體力，他雖然引進機器榨油，但只替代部分人工，炒熟冷卻、絞碎、蒸、治餅等程序都依照古法沒有偷工。

他說，代工20多年一直遵守古早工法，每次跑完至少7小時，榨完每一批都要清理機具，不會為了趕工多賺、一批沒榨完清理完就上料，品質穩定許多農民都找他代工，他也不像許多業者兼賣麻油，只單純做代工、專注本業，贏得許多農民和農會信任。

台灣麻油季今年晚到，主產區農民收成、「麻油間」開張。記者周宗禎／攝影
台灣麻油季今年晚到，主產區農民收成、「麻油間」開張。記者周宗禎／攝影
台灣麻油季今年晚到，主產區農民收成、「麻油間」開張。記者周宗禎／攝影
台灣麻油季今年晚到，主產區農民收成、「麻油間」開張。記者周宗禎／攝影
台灣麻油季今年晚到，主產區農民收成、「麻油間」開張。記者周宗禎／攝影
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農民 台南 農會

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