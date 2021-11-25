台南蕭壠園區藝陣常設展登場 傳統現代兼容

今年是每3年1次的國家重要民俗西港刈香香科年，台南市文化局在文化部支持下，蕭壠文化園區藝陣館常設展「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」今天登場，推廣藝陣之美。

蕭壠文化園區全新藝陣館常設展「雲端香路．數位陣法：陣頭和他們的產地」今天開展，由台南市長黃偉等人主持剪綵，並安排藝陣團體於現場演出。

黃偉哲致詞時表示，台南是眾神之都，也是藝陣之都，市府對於傳統藝陣文化的發揚，與當代文化藝術的融合不遺餘力，邀請民眾一起體驗傳統藝陣之美，傳遞藝陣信仰的精神內涵知識，也希望持續推廣行銷在地藝陣文化。

台南市文化局發布新聞資料指出，此次展覽以「台南香科藝陣演武」與「GIS遶境資訊」為策劃核心，並與國立台南藝術大學和文化內容策進院合作，結合傳統陣頭技藝、當代視覺藝術與文化科技，利用電影阿凡達動態捕捉技術，以及自法國引進的虛擬攝影棚與4D動態立體模型技術，打造浸潤式影像與空間體驗。

台南市文化局指出，此次與多家在地宮廟陣頭、武館合作，展覽影像成品結合藝陣展演實拍、空拍、動畫效果及環場式音樂，帶來親臨現場的演出震撼度，並邀請青年設計師謝永晟為展覽視覺設計操刀，繪製20組用色強烈大膽的視覺意象海報，兼容傳統與現代風格。

台南市文化局指出，配合展覽將於11月27日至12月5日的週末期間，安排多組在地陣頭及傳統藝術團隊在蕭壠文化園區戶外劇場進行演出。詳細展演內容，可上蕭壠文化園區網站及臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。