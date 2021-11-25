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南市校園發電明年達1.5億度 回饋金7千萬全給學校使用

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局在學校大力推動太陽能發電，部分已完工，明年將完成。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局在學校大力推動太陽能發電，部分已完工，明年將完成。記者鄭惠仁／攝影

全球都推動能源轉型，鼓勵降低碳排放量，台南市明年校園太陽能發電將達1億5千多萬度電，遠超出冷氣用電，回饋金將高達7千萬。除種電，學校也跟上綠能趨勢，發展能源課程，東區博愛國小剛榮獲經濟部能源教育標竿學校金獎。教育局長鄭新輝表示，校園用行動愛地球，助人又助己。

鄭新輝指出，市長黃偉哲自2019年啟動陽光電城2.0計畫，善用南市日照長的優勢，設置屋頂型及地面型太陽光電，發電量為全國六都之冠。

2018年前之前南市校園太陽光電設置容量約1千萬瓦，明年將達到1億2千萬瓦，年發電度數1億5500多萬度，減少7萬9千公噸碳排量，可提供近4萬4千多戶家庭用電。目前多數學校都已完成簽約，明年將陸續完成，回饋金近7千萬元，全數作為校務基金，讓學校用在教學設備等用途上。

在行政院班班有冷氣政策下，雖然明年的用電量會大增，但經統計，台南國中小教室冷氣用電為4千萬度，增加碳排量2萬公噸，因此太陽能發電足夠應付且正成長好幾倍。

市府大力推動光電政策下，學校也發展能源課程，博愛國小利用學校國際英語村的優勢特色，指導學生從做中學，培養「節能減碳愛護地球」的正確觀念。校長張慧芬表示，該校2020年主動申請教育部節能系統整合應用人才培育計畫「能源E博S」方案，並由學校多位具英語能力、數理化工和課程設計的能力的教師組成團隊，今年受邀參加全台首學課程博覽會的教學及展示。

學校能源課程設計符合各年級的不同素養教育課程模組，非著重在知識及評量方式為主的課程，培養博愛國小的學生具備實踐行動及解決問題的能力，並榮獲經濟部能源教育標竿學校金獎。

台南市東區博愛國小設計能源課程，榮獲經濟部能源教育標竿學校金獎。
台南市東區博愛國小設計能源課程，榮獲經濟部能源教育標竿學校金獎。

班班有冷氣 台南 太陽能發電

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