疫情拖垮餐飲 台南紅蔥頭產銷失衡 價格少近4成

台南沿海北門學甲一帶是全台重要紅蔥頭產區，今年5月台灣進入新冠疫情三級警戒，許多餐廳與麵攤生意受到影響，連帶減少紅蔥頭的需求，使得成交價格下滑，農民反映價格不符成本，只能忍痛接受低價收購。立法委員賴惠員收到台南農民反應，紅蔥頭出現產銷失衡問題，今天召集農委會農糧署，共同前往北門區的紅蔥頭產地進行現地會勘，希望農糧署提供紅蔥頭產期調節、產銷失衡的協助方案，讓農民度過難關。

賴惠員指出，台南市為全台灣最重要的紅蔥頭產地，根據2019年產業資訊，台南市紅蔥頭的種植面積達1052公頃，產值高達8.34億元，占了當年總產量的93%，可看出台南是台灣紅蔥頭的最大產地。而北門區、學甲區的種植面積分別是158公頃、115公頃。

農糧署南區分署分署長羅正宗表示，紅蔥頭屬於香料，受到餐飲業影響很大，目前早蔥剛採收，因氣候炎熱，導致個頭大小不一，再過一陣子天氣涼冷，品質也會提高，農民反映目前盤商收購價每台斤16元至20元，比往年同期3、40元少了快3、4成。

羅正宗表示，紅蔥頭如果冷藏可以保存較久，農糧署南區分署將媒合需求廠商業者向農民進行收購，並擬定相關方案來協助紅蔥頭價格回到市場水準，降低農友的損失；現行的產銷調節措施包括國內行銷與加工措施，也擬在「種植期間辦理紅蔥頭農事體驗活動」、「舉辦行銷記者會」，讓消費者認識紅蔥頭產業進而促進消費。