平埔族正名再奮戰 西拉雅族人明北上：盼兌現執政承諾

推動平埔族正名運動30年，台南市西拉雅族人原寄望立法院「原住民身分法」修正案增列平埔族，但最終還是未能通過，台北高等行政法院聲請大法官釋憲案近期公告，西拉雅族人明天上午將前往司法院籲請大法官伸張正義，並遞交意見書及書狀補充，也將前往行政院陳情盼兌現執政承諾，早日推動「原住民身分法」修正案通過，以國家體制落實平埔族正名。

市長黃偉哲預定明天將共同北上，他表示台南市全力支持平埔族正名，因司法院大法官網站已公告西拉雅原住民身分釋憲聲請書，以及目前收集的意見書，將陪同前往籲請大法官「正義判決」。

台南市西拉雅文化協會創辦人、西拉雅族長老萬正雄在臉書號召族人11月26日北上，萬正雄表示「我們要給大法官加油打氣，在漫長艱辛的正名路，又歷盡10年纏訟，我們對憲法解釋尤其充滿信心與期待」。希望司法院加速審理，並召開憲法法庭，落實兩公約與國際人權接軌，彰顯公理正義。

本次正名行動的發起以西拉雅身分案原告為主，以及來自台南新化九層嶺、口埤、十八彎；左鎮澄山、菜寮；山上隙子口；永康；新市；玉井；楠西以及頭社；番子田；麻豆；吉貝耍等西拉雅部落族親及地方協會組織領袖、族語老師相挺同行，也有北部平埔族群現場聲援。

萬正雄女兒萬淑娟是總統府原住民歷史與轉型正義委員會（原轉會）南部代表，她表示平埔族群的原住民身分訴求，2016年首次在國家元首肯認下，承諾修法解決，可惜2019年底立法院臨門一腳未竟其功。由於法案屆期不連續必須由行政院重送，但迄今沒有下文，令人十分失望。

萬淑娟說，蔡英文總統近期原轉會議對她和潘英傑委員的提案發言，當場指示面對平埔正名遇到的困難，請行政院召集會議討論解決之道，總統表示這是釋憲前可以先做的。但行政院表示，待釋憲有任何決議後，行政院會配合執行。西拉雅人將向行政院呼籲盡速召開會議，並要求政府正視身分於個人或群體是人權，更是尊嚴問題，應停止沿用過去殖民措詞與措施竄改人民的身分。