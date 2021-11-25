嘉義、新竹縣市分治近40年 科園區落腳兩地發展大不同

新竹市長林智堅倡議新竹縣、市合併升格，引發熱門話題，與新竹縣市1982年同時間分治的嘉義縣市，兩縣市分治至今近40年，新竹縣治竹北市與嘉義縣治太保市，因最早科園區落腳新竹市，兩縣市工商發展及人口消長命運大不同，嘉義科園區落腳太保後，太保市長黃榮利日前帶領都市計畫委員前往竹北市取經觀摩交流，希望太保都市發展能夠「後發先至。」

黃榮利說，71年新竹縣、市分治，新竹縣政府宣布，落腳竹北鄉，基於縣治所在地，升格為竹北市！同年，嘉義縣、市也兄弟分家，嘉義縣議會決議，縣府落腳當時的太保鄉，太保鄉升格為太保市！

從土地使用變更，及冗長的工程發包，78年開始興建縣政府，從宣布到搬遷，歷經9年，80年才喬遷完成！從此，竹北市與太保市有著類似的命運，竹北市有高鐵新竹站，太保市有高鐵嘉義站。

竹北市有新竹科學園區，太保市也在2個月前，由行政院長蘇貞昌宣布，嘉義科學園區落腳太保市，只是，黃榮利表示，科學園區期程，兩地相隔30年，如今，竹北市人口21萬人，太保市不到4萬人，竹北市公所年度預算25億元，太保市2億7千萬元，雖然落差極大，也象徵進步的空間很大。

太保人口發展雖落後竹北，但太保是嘉縣18鄉鎮市唯一人口成長，為了迎接嘉義科園區，黃榮利邀請都市計畫委員會副主委、前副縣長黃癸楠及都市計畫委員會成員前往竹北取經，感謝竹北市長何淦銘市長，率領公所團隊解說，「迎接嘉義科園區，太保市公所準備好了！」