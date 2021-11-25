台鐵水上高架化落空 南靖老車站及木造宿舍群文資保存

嘉義縣水上鄉爭取台鐵高架化落空，交通部以水上車站大平台計畫取代，目前還在規畫，其中南靖車站近百年檜木造破舊宿舍群，台鐵原擬拆除，經地方人士及文史團體搶救，台鐵不拆，縣府文化觀光局下月提報文化部文資局修復，另將南靖車站送文資審議審查，讓車站及宿舍群依文資法取得文資身分保留。

南靖車站宿舍群6棟有近百年歷史，混凝土平房50多年，文史團體認為，宿舍群是嘉南鐵道交通和台糖發展史重要歷史建物，有文化資產潛力，車站與宿舍群是生活聚落鐵道宿舍與車站形成共構機能關係，台鐵認為宿舍破舊，屋頂坍塌、屋架歪斜，環境不佳，為維護公共安全8月計畫拆除，引發文史團體關切搶救。

議員林緗亭質詢指稱，木造宿舍是縣轄現存少見台鐵宿舍群，要求保留。宿舍旁居民說，宿舍檜木建材被偷，當地鄰近南靖糖廠，應合併車站宿舍群整體規畫保存，發展文化觀光休閒，帶動地方繁榮發展。文化觀光局說，將向文資局申請「產業文化（性）資產創生計畫」補助，計畫標的南靖車站木造宿舍6棟，針對建物進行修復及整備，待台鐵局出具同意書，12月3日前提案。

南靖車站未列入歷史建物或古蹟也引發關切，文觀局說，南靖車站列冊文資追蹤半年，將提報文資審議委員會審議。南靖車站候車室都是木造，售票口、座椅、窗戶等木造製品歷經時光洗禮，顯得古色古香，是見證糖業興衰老車站，更是嘉縣縱貫鐵路唯一保存原貌的車站，有迷人懷舊魅力。