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水情6月好轉 曾文水庫年發電量提前達標

中央社 / 台南25日電

曾文水庫發電廠在今年5月前受水情不佳影響，發電量不如預期，但6月幾波降雨穩定水情後，發電量穩定累積，至11月23日為止，今年發電量已達1.25億度，提前達成年度目標。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，曾文水庫蓄存的水資源與烏山頭水庫聯合運用，透過發電放水至烏山頭水庫後，再供應嘉南灌區的農業用水及民生、工業等各標的用水需求，不浪費珍貴水資源，截至23日為止，今年發電量達1.25億度，超過年度發電目標1.2億度，達成率104%。

南區水資源局指出，今年5月底前受到降雨量偏少水情不佳影響，曾文發電廠的發電量未如預期，但6月開始持續幾波降雨，不但有助於水庫保持高水位，也有利供水兼發電，曾文電廠產生的電量併入台電電力系統，幫助電力供應穩定，也是有效減碳的綠色能源。

南區水資源局指出，目前曾文水庫有效蓄水量3.62億立方公尺，為近10年平均值的116%，在供水穩定前提下，今年總發電量將持續增加。

水庫 曾文 水資源

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