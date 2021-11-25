快訊

北韓學生偷看「魷魚遊戲」送勞改 走私者處死、老師也遭殃

全斗煥死前一擊？欺騙正義的「南韓最後獨裁者」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市汰換老車換新機車 有機會抽中美宅、油電汽車

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市民換購電動機車或七期燃油車，除享補助外，若車行營業登記在台南，也能參加購物節抽獎。圖／南市環保局提供
台南市民換購電動機車或七期燃油車，除享補助外，若車行營業登記在台南，也能參加購物節抽獎。圖／南市環保局提供

台南購物節熱烈進行中，只要12月31日前淘汰2007年6月30日前出廠老舊機車，換購電動機車或七期燃油車，除享補助外，若購車的車行營業登記在台南，也能參加購物節抽獎，單筆發票最高有500組抽獎序號，大獎有美宅、油電汽車等。

台南環保局表示，南市近5年來已累積淘汰20萬餘輛車齡15年以上的高汙染老舊機車。今年市府提供淘汰老舊機車及換購低汙染機車等5項補助方案，補助期間至12月31日截止，有意汰換老舊機車的市民唯有到在台南市辦理營業登記的機車行選購，才能參加購物節抽獎。

每消費100元可獲1組抽獎序號，消費者購車後可到購物節網站填載營業地點登記於台南市的購車統一發票，單筆發票最高可獲得500組抽獎序號，未抽中自動轉到下次抽獎，抽獎日期為每月5日，活動至111年3月5日止，總獎值超過2000萬元。

環保局長謝世傑指出，今年淘汰老舊機車換購低汙染機車補助，於明年1月10日前完成申請程序，最高可享3.2萬元補助金。

相關補助申請及活動詳情請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」查詢。有任何疑問，請洽詢06-3358262或3354359。

台南 統一發票

延伸閱讀

南市大同國小與布克斯有約 和扶輪社共創「同話視界」

台南億載會當後盾 捐款挺選手備戰巴黎奧運

空品不良季南市以無人機稽查 近1年查獲201件

低碳家園在台南 銀級社區認證全國第一

相關新聞

南市汰換老車換新機車 有機會抽中美宅、油電汽車

台南購物節熱烈進行中，只要12月31日前淘汰2007年6月30日前出廠老舊機車，換購電動機車或七期燃油車，除享補助外，若...

阿里山眠月線意外頻傳 美景藏危險

阿里山國家森林遊樂區的阿里山林業鐵路支線「眠月線」近1個月內發生4件民眾受傷、跌落橋下意外，因雨季結束、疫情趨緩，登山遊...

守護失智長者 雲林同鄉總會捐手環

雲林同鄉總會為照顧失智長輩，昨天捐贈3500條愛心智能手環，透過掃描QR-Code可快速定位和聯繫家屬，減少失智長輩走失...

科技防疫 台南校園啟動登革熱預警系統

台南市教育局與成功大學電機工程學系合作，首創開發校園登革熱預警系統，昨天啟動，系統連結學校周遭社區的誘卵桶監測數據、累積...

嘉義公園護古物 清朝石碑AI監測

嘉義市政府與雲林科技大學合作，為嘉義公園200多年歷史的「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」建立AI智慧監測系統，辨識石碑...

防樹倒傷人 台南清查逾27萬棵

為防範樹木傾倒發生傷人毀車等意外，台南市政府跨局處成立樹木倒伏平台，清查市府管轄約27萬3千棵樹木，加強通報及處理速度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。