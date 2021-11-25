南市汰換老車換新機車 有機會抽中美宅、油電汽車

台南購物節熱烈進行中，只要12月31日前淘汰2007年6月30日前出廠老舊機車，換購電動機車或七期燃油車，除享補助外，若購車的車行營業登記在台南，也能參加購物節抽獎，單筆發票最高有500組抽獎序號，大獎有美宅、油電汽車等。

台南環保局表示，南市近5年來已累積淘汰20萬餘輛車齡15年以上的高汙染老舊機車。今年市府提供淘汰老舊機車及換購低汙染機車等5項補助方案，補助期間至12月31日截止，有意汰換老舊機車的市民唯有到在台南市辦理營業登記的機車行選購，才能參加購物節抽獎。

每消費100元可獲1組抽獎序號，消費者購車後可到購物節網站填載營業地點登記於台南市的購車統一發票，單筆發票最高可獲得500組抽獎序號，未抽中自動轉到下次抽獎，抽獎日期為每月5日，活動至111年3月5日止，總獎值超過2000萬元。

環保局長謝世傑指出，今年淘汰老舊機車換購低汙染機車補助，於明年1月10日前完成申請程序，最高可享3.2萬元補助金。

相關補助申請及活動詳情請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」查詢。有任何疑問，請洽詢06-3358262或3354359。