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新港國小校友企業家事業有成 捐贈母校百萬基金

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣新港國小校友黃佳生以母親的名義捐贈母校100萬元成立瑞英慈善基金，希望能起拋磚引玉之效，讓學子安心就學。圖／新港國小提供
嘉義縣新港國小校友黃佳生以母親的名義捐贈母校100萬元成立瑞英慈善基金，希望能起拋磚引玉之效，讓學子安心就學。圖／新港國小提供

嘉義縣新港國小校友黃佳生感念年少時師長教導，近日捐贈母校100萬元成立瑞英慈善基金，將分階段用於弱勢學童課後輔導及日常開銷，另外部分資金也將用於協助校內體育性社團發展，希望能起拋磚引玉之效，讓學子安心就學。

身為新港國小第31屆校友，黃佳生幼年時隨父母在市場擺攤，他說，幼年時父母師長勉勵他，若有朝一日事業成功，要懂得回饋鄉里，如今他經營醫藥事業有成，捐助母校校務發展基金，也鼓勵學弟妹們，除勉勵用心向學之外，也應恪遵孝道。

新港國小總務主任陳思璇表示，此教育基金初步規劃做「教育儲蓄」使用，每年25萬經費提供清寒及中低收入戶各項補助申請，校內績優社團也可提出計畫，添購相關設備及器材。

黃佳生此次也號召鄉內仕紳，另募資10萬餘元投入教育計畫。新港國小校長顏金郎表示，希望未來有更多社會賢達，發揮企業社會公民責任，加入此「愛的延伸」計畫，為台灣教育紮根，造福更多的孩子。

嘉義縣新港國小校友黃佳生以母親的名義捐贈母校100萬元成立瑞英慈善基金，希望能起拋磚引玉之效，讓學子安心就學。圖／新港國小提供
嘉義縣新港國小校友黃佳生以母親的名義捐贈母校100萬元成立瑞英慈善基金，希望能起拋磚引玉之效，讓學子安心就學。圖／新港國小提供

嘉義 低收入戶 體育

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