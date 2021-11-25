新港國小校友企業家事業有成 捐贈母校百萬基金

嘉義縣新港國小校友黃佳生感念年少時師長教導，近日捐贈母校100萬元成立瑞英慈善基金，將分階段用於弱勢學童課後輔導及日常開銷，另外部分資金也將用於協助校內體育性社團發展，希望能起拋磚引玉之效，讓學子安心就學。

身為新港國小第31屆校友，黃佳生幼年時隨父母在市場擺攤，他說，幼年時父母師長勉勵他，若有朝一日事業成功，要懂得回饋鄉里，如今他經營醫藥事業有成，捐助母校校務發展基金，也鼓勵學弟妹們，除勉勵用心向學之外，也應恪遵孝道。

新港國小總務主任陳思璇表示，此教育基金初步規劃做「教育儲蓄」使用，每年25萬經費提供清寒及中低收入戶各項補助申請，校內績優社團也可提出計畫，添購相關設備及器材。