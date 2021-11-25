車站美食通：台南保安車站

台南仁德保安車站雖是小小的台鐵三等車站，但早在1900年啟用歷史悠久，木造站體不單是台南市訂古蹟，20年前更因「永保安康」車票大熱賣而聞名海內外，至今仍有各地遊客造訪，在老站內外拍照。

保安車站「永保安康」聲名大噪，不過車站附近只有幾家傳統麵店、小吃攤供遊客打牙祭，直到近年車站北邊十鼓仁糖文創園區內賣的「幸福鼓找蛋」配甘蔗汁打響名號，車站南邊的「保安工寓咖啡」靠大學教授、工業區老闆等主顧口碑推薦、入選「百家好店」，有120多年歷史的老車站終於有了美食南北相襯。

十鼓園區距保安車站1公里，業者表示最近熱賣的「幸福鼓找蛋」外觀看起來像一般茶葉蛋，不過用的不是一般蛋雞生的蛋，而是台南在地「非籠飼健康好蛋」，加入台糖白甘蔗、非基改醬油、北海道昆布、埔里冬菇搭配十幾種中藥材，「傳統古法柴燒熬煮36小時而成，散發出濃濃特殊味道。

十鼓園區還選用台糖小農契作新鮮白甘蔗，強調不含農藥殘留，堅持不加任何香料色素與防腐劑，要讓遊客喝得安心；經常看到遊客邊參觀邊吃蛋、搭配著喝「現榨天然鮮白」台糖甘蔗汁，也有不少人打包帶回家，是園區最夯的明星商品。

保安車站南邊450公尺的「保安工寓咖啡」，店名咖啡其實主打義式料理，有各式的義大利風味麵、義式燉飯、特色茶點；老闆林易德講究新鮮原味，自備食材自製醬汁，平日就一個人顧店，全年營業沒公休日、午晚餐都有，客人多來自附近的嘉南大學、長榮大學與保安工業區廠商，

小門面不起眼客人多老主顧，店不大最多容納25人，外地遊客最好先預約，06-2663354。