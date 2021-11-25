阿里山「歲時生活節」開跑 帶民眾認識奮起湖老老街

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山國家風景區管理處今年12月起將舉辦阿里山「歲時生活節」，帶民眾深度認識奮起湖「老老街」地區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處今年12月起將舉辦阿里山「歲時生活節」，帶民眾深度認識奮起湖「老老街」地區。圖／阿管處提供

阿里山國家風景區管理處今年12月起將舉辦阿里山「歲時生活節」，帶民眾深度認識奮起湖「老老街」地區，阿管處近年透過奮起湖獨特的人文、自然、歷史與文化軌跡，重新打造老街、老老街和林業鐵道融合交織所呈現的山城人文氛圍，歡迎遊客到奮起湖細細品味。

奮起湖老老街，當地人稱「下腳店仔」，早期鐵路未通時是阿里山木材農產品對外轉運站，阿管處解釋，當時挑夫翻山越嶺來到奮起湖運送物資，在此進行交易而形成商業聚落，後因阿里山林業鐵道及牛車路的開通，商業活動漸往「頂頭店仔」（今奮起湖老街）匯集而逐漸式微。

阿管處副處長陳榮欽說，「老老街」保存早期完整的檜木古樸屋舍與街道，處處充滿濃濃的古早氣息，訴說著奮起湖鐵道與伐木時期興盛的歷史，為深度行銷地方業者與在地特色，阿管處12月起將舉辦系列活動，行銷及營造奮起湖地區。

阿管處表示，奮起湖地區冬天適合賞螢， 12月4至5日，將舉辦星空餐桌主題活動；12月11、12、18和19日舉辦夜遊奮起湖之節氣主題遊程， 明年1月20日至3月31日配合農曆年節，舉辦點亮奮起湖主題活動，透過光影和燈籠布置「老老街」，讓遊客感受民國初年的在地風華。

另，明年2月5日至28日周末假日將舉辦畚箕湖文創市集，搭配畚箕湖老職人手作竹扇、火車餅DIY等手作體驗，讓遊客預約體驗在地文化；3月15日至4月15日將以奮起湖地方職人為主角，辦理相關活動強調料理職人手作奮起湖鐵路便當的專業形象，並開發懷舊便當包裝設計，重新形塑奮起湖便當新意象。

阿里山國家風景區管理處今年12月起將舉辦阿里山「歲時生活節」，帶民眾深度認識奮起湖「老老街」地區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處今年12月起將舉辦阿里山「歲時生活節」，帶民眾深度認識奮起湖「老老街」地區。圖／阿管處提供
阿里山國家風景區管理處今年12月起將舉辦阿里山「歲時生活節」，帶民眾深度認識奮起湖「老老街」地區。圖／阿管處提供
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阿里山國家風景區管理處今年12月起將舉辦阿里山「歲時生活節」，帶民眾深度認識奮起湖「老老街」地區。圖／阿管處提供

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