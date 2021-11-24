快訊

德國新聯合政府人事案公布 耶誕節前蕭茲可望正式接任總理

嘉市路平結束又開挖 市府曝光遇到這狀況

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市林森東路日前才完成路面刨除重鋪，盧義路到台鐵平交道之間路段，近期又開挖。圖／讀者提供
嘉義市林森東路日前才完成路面刨除重鋪，盧義路到台鐵平交道之間路段，近期又開挖。圖／讀者提供

嘉義市政府爭取前瞻計畫重新刨鋪林森東路，上個月讓雙向路面煥然一新、相當平整，居民卻發現又再開挖，質疑管線單位都沒協調；市府工務處表示，刨除時有一段路面下都是軟爛土，還有台電線路，才由台電重新處理回填，最快本月底完成。

林森東路近期開挖路段從盧義路口，往東到縣市交界處的平交道路口，約200公尺；附近居民投訴指出，「才沒多久又開膛破肚」，市府與共同管線單位沒協調，還險讓機車騎士摔倒，引起民怨。

市府工務處表示，9月中秋節連假期間重鋪林森東路的路面，在盧義路口附近刨除起來，發現底下都是軟爛的土質，還埋著一條台電管線，由於施工人員不清楚性質，當天就連絡台電嘉南供電區營運處，須由台電確認完再處理，當下只能先鋪路。

工務處強調，後續與台電辦過2次會勘，台電再招標派工，近日才開挖施作，目前已經回填土壤地基、改良完成，預計月底就會重鋪道路。

嘉市府工務處指出，日前刨除路面發現底下是軟爛土壤，又有台電管線，交由台電處理。圖／讀者提供
嘉市府工務處指出，日前刨除路面發現底下是軟爛土壤，又有台電管線，交由台電處理。圖／讀者提供
嘉義市林森東路日前才完成路面刨除重鋪，居民投訴又開挖。圖／讀者提供
嘉義市林森東路日前才完成路面刨除重鋪，居民投訴又開挖。圖／讀者提供

台電 中秋節 機車騎士

延伸閱讀

台電要黃士修別再引用核四重啟規劃書 強調非正式文件

投入7000萬元　台84線北門至學甲12月將刨除重鋪

核三廠2號機大修 爐心燃料回填卻吊錯燃料

嘉市購物節最大獎269萬轎車亮相 吸引民眾目光

相關新聞

嘉市路平結束又開挖 市府曝光遇到這狀況

嘉義市政府爭取前瞻計畫重新刨鋪林森東路，上個月讓雙向路面煥然一新、相當平整，居民卻發現又再開挖，質疑管線單位都沒協調；市...

台南城市音樂節周六登場 金曲歌王卡司擔綱

台南城市音樂節暨貴人散步音樂節將在11月25到28日登場，其中，台南城市音樂節27、28日在環河街河樂廣場旁打造免費戶外...

台南億載會當後盾 捐款挺選手備戰巴黎奧運

今年東京奧運，台南市2名舉重選手方莞靈及陳柏任表現亮眼，為了持續培育選手再戰2024巴黎奧運，市長黃偉哲力邀億載會為後盾...

防破壞！嘉義公園乾隆石碑裝智慧監測 每10分回傳資料

嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」200多年來在戶外日曬雨淋，嘉市府與雲林科大跨系團隊合作，於石碑前上方建...

投5億元治水 學甲法源排水區抽水站後年完工

台南市政府為解決北學甲地區淹水老問題，已向內政部營建署爭取補助5億元興建法源抽水站，順利民國112年5月完工。今上午舉行...

影／「用雲端找回家路」雲縣智能手環 供爺奶免費申請

雲林縣高齡化是全國第三，失智走失的老年人就占4成，縣府去年至今陸續推出「天倫D+卡」及智慧手表等科技定位配備，提供有長者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。