嘉市路平結束又開挖 市府曝光遇到這狀況
嘉義市政府爭取前瞻計畫重新刨鋪林森東路，上個月讓雙向路面煥然一新、相當平整，居民卻發現又再開挖，質疑管線單位都沒協調；市府工務處表示，刨除時有一段路面下都是軟爛土，還有台電線路，才由台電重新處理回填，最快本月底完成。
林森東路近期開挖路段從盧義路口，往東到縣市交界處的平交道路口，約200公尺；附近居民投訴指出，「才沒多久又開膛破肚」，市府與共同管線單位沒協調，還險讓機車騎士摔倒，引起民怨。
市府工務處表示，9月中秋節連假期間重鋪林森東路的路面，在盧義路口附近刨除起來，發現底下都是軟爛的土質，還埋著一條台電管線，由於施工人員不清楚性質，當天就連絡台電嘉南供電區營運處，須由台電確認完再處理，當下只能先鋪路。
工務處強調，後續與台電辦過2次會勘，台電再招標派工，近日才開挖施作，目前已經回填土壤地基、改良完成，預計月底就會重鋪道路。
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