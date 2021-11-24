支持在地漁民 吳郭魚變身台灣鯛價格很親民
推廣在地優質台灣鯛，台南市政府農業局今結合六官養殖協會及南瀛養殖協會辦理行銷活動，推薦價格親民又實惠的台灣鯛料理，消費者可多選購。
六官養殖協會理事長黃亮蒼表示，六甲、官田地區緊鄰烏山頭水庫，水質好加上漁民有豐富養殖經驗，養殖的台灣鯛口感特別鮮美，深受消費者肯定。而且台灣鯛屬於無細刺魚種，老人小孩都可輕鬆食用，是非常適合大眾的平民美食。
南瀛養殖協會理事長周志亮指出，該協會輔導臺灣鯛養殖業者進行ASC-ISRTA負責任的鯛魚養殖國際標準認證（簡稱ASC認證），共有7戶通過認證，認證面積達65公頃，年產量約2000公噸。過去ASC認證臺灣鯛產品主要外銷到歐洲、日本市場，今年已與國內大型通路商合作，將ASC認證的台灣鯛推薦國人食用。
台南市長黃偉哲說，時序入冬，享用充滿鮮甜鯛魚肉的味增湯或切片魚肉火鍋，絕對是最佳選擇，且台灣鯛的價格親民又實惠，希望鄉親把握機會購買當季優質臺灣鯛，以實際行動支持在地漁民。
為推廣民眾多使用優質臺灣鯛，農業局並邀請主廚邱英洋以台灣鯛為食材完成5道簡易美味的「鱻鯛料理」，現場色香味俱全。相關食譜後續會張貼在FB「臺南搶鱻報」公開，歡迎民眾下載，一起品嘗台灣鯛好味道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言