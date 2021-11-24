嘉義縣聞臭師成軍 提升異味陳情案件處理效能

嘉義縣每年異味陳情案件達上千件，過去異味污染採樣及測定工作皆委託其他機構辦理，常緩不濟急，目前環保局培訓36名聞臭師執行異味檢測判定，將提升陳情案件處理效能。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿指出，嘉義縣新食安大樓檢驗室內設立專屬異味官能測定室昨天揭牌啟用，目前環保局已培訓36名嗅覺員（聞臭師）可自行於聞臭室執行異味檢測判定，相關的稽查人員也完成採樣訓練。

嘉義縣環保局長張根穆表示，嘉義縣每年異味陳情案件達上千件，主要來源為畜牧、餐飲油煙及堆肥等異味，過去異味污染採樣及測定工作皆委託環保署認證合格檢測機構辦理，委託檢測採預約制，且受到異味採樣測定特性及檢測公司的作業能量限制，需1至2週以上才能排定採樣檢測，常失去異味檢測的即時性。

張根穆指出，環保局經1年詳細評估規劃後，成立異味官能測定實驗室，再藉由跨局處單位合作解決異味污染事件，維護嘉義縣空氣品質。

環保局說明，目前針對異味檢測法定程序，為稽查人員於周界執行採樣後，將樣品送實驗室檢測判定是否符合法規標準，由於異味影響程度常因個人主觀感受、價值觀與忍受度而有所不同，即使判定為符合排放標準，民眾仍有可能感受不佳。

因此，異味官能測定室（聞臭室）成立後，將以即時環保局認證合格的專業聞臭師按法令規定「聞臭」程序，以接近民眾感官來判斷異味對民眾影響，進而輔導異味產生的業者採取相關改善作為，這是成立聞臭室最主要目的。