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台南城市音樂節周六登場 金曲歌王卡司擔綱

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南城市音樂節27、28日在河樂廣場旁登場，包括有金曲得主王若琳、金曲歌王施文彬等卡司陣容。圖／台南市政府提供
台南城市音樂節27、28日在河樂廣場旁登場，包括有金曲得主王若琳、金曲歌王施文彬等卡司陣容。圖／台南市政府提供

台南城市音樂節暨貴人散步音樂節將在11月25到28日登場，其中，台南城市音樂節27、28日在環河街河樂廣場旁打造免費戶外主舞台，10組演出風格多元，囊括國、台、客、原民、法語等，包括有金曲得主王若琳、金曲歌王施文彬等，貴人散步音樂節今年首度與南方影展合作，在26至28日下午於古蹟大南門城帶來演出。

南市觀光旅遊局指出，台南城市音樂節卡司包括金曲得主王若琳、金曲歌王施文彬、R&B唱作人李友廷、甫獲金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿美族原住民樂團漂流出口、台灣阿卡貝拉樂團尋人啟事、創作音樂人HUSH、客語創作柔美女聲柔米、台南嘻哈音樂人RPG，及2名法國來台駐村音樂人DJ Sam Tiba、The Rodeo女主唱Dorothee。

觀旅局長郭貞慧表示，今年城市音樂節戶外免費演唱會活動舉辦期間，環河街、中正路部分路段將交通管制，路邊機車及汽車停車位暫不開放停車，並將透過LINE MUSIC同步直播，可免費索票線上收看。索票連結為https://lin.ee/nZb0eAI/mstw/LUC。

另外，今年貴人散步音樂節首度與南方影展攜手合作，於11月26至28日連續3天下午3點到9點在古蹟大南門城，結合市集、樂團演出、露天電影院等，民眾可免費入場。

台南市長黃偉哲說，26到28日同時有市府文化局舉辦的「台南街頭藝術節」，為紓解周邊交通及參觀人潮，市府在27日下午2點到9點半及28日中午12點到下午7點半有安排從「水交社站、市府站及南美館2館」3條往返活動現場的免費接駁車，呼籲參加民眾配合全程戴口罩、實聯制登記等防疫規定。

台南 樂團 原住民語

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