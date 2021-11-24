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台南街頭藝術節將登場 南警：請多搭乘免費接駁車

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
2021台南街頭藝術節本月26日起登場，警方請參加遊客多利用免費接駁公車，避免塞車。圖／台南市政府提供
2021台南街頭藝術節本月26日起登場，警方請參加遊客多利用免費接駁公車，避免塞車。圖／台南市政府提供

2021台南街頭藝術節本月26日起在中西區海安路一連舉行3天 ，警方將在周邊將進行交通管制，今天提醒參加遊客多搭乘免費接駁車，避免塞車，並可以善用台南好停APP查詢周邊停車格，維護交通順暢。

台南市文化局於11月26、27日下午3點至晚間9點在中西區海安路辦理2021街頭藝術節，交通管制路段為海安路（民生路至尊王路）、中正路（海安路至康樂街單向車道）、河樂廣場東側。開閉幕式期間27日下午3點至4點，及28日下午5點至晚上7點中正路（海安路至康樂街）雙向道路封閉。

市府為紓解周邊道路交通人車潮，於27日下午2點至晚上9點30分，28日中午12點至晚上7點30分規劃從美術館二館、水交社文化園區及永華市政中心至活動現場免費接駁車，民眾可多加利用。另自行開車前往的民眾，可參考周邊停車場資訊如下：

汽車停車空間規劃於環河街停車場、海安路地下停車場、運河星鑽路外停車場、民生路停車場、嘟嘟房康樂友愛停車場等。

機車停車空間將規劃於中正派出所旁臨時免費公有停車場、民生路停車場、環河街臨時機車停車場、運河星鑽臨時停車場。

停車場 台南 藝術節

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