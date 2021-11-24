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台南億載會當後盾 捐款挺選手備戰巴黎奧運

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南億載會長鍾杰霖及會員今捐贈300萬元，用行動支持在地奧運績優選手，市長黃偉哲（右二）代表接受。記者鄭惠仁／攝影
台南億載會長鍾杰霖及會員今捐贈300萬元，用行動支持在地奧運績優選手，市長黃偉哲（右二）代表接受。記者鄭惠仁／攝影

今年東京奧運，台南市2名舉重選手方莞靈及陳柏任表現亮眼，為了持續培育選手再戰2024巴黎奧運，市長黃偉哲力邀億載會為後盾。億載會長鍾杰霖及會員今捐贈300萬元，用行動支持在地奧運績優選手，期許在國際賽事大放異彩。

黃偉哲表示，億載會是台南最具指標性工商團體，對南市經濟有很大的貢獻，此項計畫是市府首次媒合民間資源共創3贏。亦希望藉由億載會的拋磚引玉，讓更多企業共同為在地績優運動選手培育而努力，市政府也會做選手的後盾，以多元化的選手照顧政策，讓台南運動環境更健全。

教育局長鄭新輝表示，方莞靈及陳柏任從今年8月起至下屆巴黎奧運，每月領取3萬元培訓補助金，為了更有效運用企業挹注款項，南市已設立「台南市政府培育優秀運動選手專戶」，並訂定「台南市政府培育優秀運動選手專戶設置管理及運用要點」，以落實專戶管理。

另除了照顧台南奧運選手外，也照顧在全國運動會奪牌的優秀選手，以每月3000至2萬元培訓金穩定挹注資源，未來也會持續照顧並培育更多優秀運動人才，提供更完善的訓練及生活照顧措施，積極媒合企業資源，透過公私協力，營造更友善的訓練環境，讓選手能安心訓練。

巴黎奧運 台南 黃偉哲

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