台南校園登革熱預警系統 結合課程清除孳生源

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市政府和成功大學合作開發出「校園登革熱預警系統」，透過誘卵桶發出預警訊息，再結合學校防疫課程，找出及清除隱性孳生源，共創健康安全環境。

黃偉哲今天出席台南市北區延平國中「科技防疫融入創新教學-台南市首創校園登革熱預警系統與融入校園防疫課程」記者會指出，此計畫是透過誘卵桶實時監測，當指數飆高就會發出預警，提醒學校及時留意周邊環境清潔。

黃偉哲表示，學校是公共區域，腹地廣大，有些陰暗處不易監測，利用預警系統將大幅降低校園風險，台南市自2015年後登革熱雖未大流行，但南府超前部署，提供市民安心居家環境。

台南市政府發布新聞稿指出，「校園登革熱預警系統」發想，起源於市府登革熱防治中心建置的「誘卵桶監測系統」，透過距離學校最近的10個誘卵桶監測數據、1週累積雨量及1週平均溫度等資料，預估下週學校登革熱曝險度，再透過學校跑馬燈，提醒學校師生與社區民眾加強巡檢及清除孳生源。

此計畫重點是預警訊息將結合校園防蚊實驗社團課程，引導學生注意校園環境問題，找出及清除隱性孳生源。另外，市府教育局和國家蚊媒傳染病防治研究中心也將協助學校和周邊社區、醫療單位合作，推動防疫課程，做到區校合一，提升防疫參與意識。

國家蚊媒傳染病防治研究中心表示，研究中心和台南市政府近幾年來合作推動「病媒蚊蟲防治在地生活教育深耕計畫」，在校園導入防蚊實驗課程，讓學生透過誘卵桶監測網頁，了解校園及居家周邊病媒蚊密度，不只提升環境管理敏銳度，同時學習防疫知識。