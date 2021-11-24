防破壞！嘉義公園乾隆石碑裝智慧監測 每10分回傳資料

嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」200多年來在戶外日曬雨淋，嘉市府與雲林科大跨系團隊合作，於石碑前上方建「AI智慧監測」系統，辨識表面變化、蒐集氣體等環境因子數值，分析並自動通知異狀；今天發表啟動，未來每10分鐘回傳資料給校方，嘉市府盼繼續用至其他古物。

雲科大資工系教授兼智慧辨識產業服務中心主任張傳育說，此系統結合不同專業，包括古物辨識、物聯網、環境監測、破損及位移監測，已用於嘉縣布袋太聖宮、雲林大埤北極殿的神像，首次設在戶外。

雲科大文化資產維護系教授曾永寬說，許多古物每年只被看1次，假設期間發生問題，來不及挽救，系統透過影像拍攝，來防災、防盜避免人為破壞，且能辨識表面細微變化，系統感應異狀會主動通知，另還做環境感測，將蒐集數據AI分析，提供之後維護、修復處理建議。

資工系教授兼工學院副院長張慶龍、副教授王文楓、電機工程系教授洪崇文說，影像細部偵測，可辨識出古物有無破損、位移、劣化等，整個系統以盒子裝著攝影機、環境感測器，感測PM2.5、臭氧、揮發性氣體、溫溼度等20種環境因子，蒐集資訊，每10分鐘透過網路，回傳到學校伺服器，即時觀看環境變化。

嘉市府建設處、文化局及雲林科大今天啟用，AI智慧監測，市府指出，能減少管理古蹟人力成本，協助古物的延續發展，嘉市還有許多古物，希望陸續用此方式監管。