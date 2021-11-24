快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防破壞！嘉義公園乾隆石碑裝智慧監測 每10分回傳資料

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府與雲科大智慧辨識產業服務中心合作，裝AI智慧監測系統。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府與雲科大智慧辨識產業服務中心合作，裝AI智慧監測系統。記者林伯驊／攝影

嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」200多年來在戶外日曬雨淋，嘉市府與雲林科大跨系團隊合作，於石碑前上方建「AI智慧監測」系統，辨識表面變化、蒐集氣體等環境因子數值，分析並自動通知異狀；今天發表啟動，未來每10分鐘回傳資料給校方，嘉市府盼繼續用至其他古物。

雲科大資工系教授兼智慧辨識產業服務中心主任張傳育說，此系統結合不同專業，包括古物辨識、物聯網、環境監測、破損及位移監測，已用於嘉縣布袋太聖宮、雲林大埤北極殿的神像，首次設在戶外。

雲科大文化資產維護系教授曾永寬說，許多古物每年只被看1次，假設期間發生問題，來不及挽救，系統透過影像拍攝，來防災、防盜避免人為破壞，且能辨識表面細微變化，系統感應異狀會主動通知，另還做環境感測，將蒐集數據AI分析，提供之後維護、修復處理建議。

資工系教授兼工學院副院長張慶龍、副教授王文楓、電機工程系教授洪崇文說，影像細部偵測，可辨識出古物有無破損、位移、劣化等，整個系統以盒子裝著攝影機、環境感測器，感測PM2.5、臭氧、揮發性氣體、溫溼度等20種環境因子，蒐集資訊，每10分鐘透過網路，回傳到學校伺服器，即時觀看環境變化。

嘉市府建設處、文化局及雲林科大今天啟用，AI智慧監測，市府指出，能減少管理古蹟人力成本，協助古物的延續發展，嘉市還有許多古物，希望陸續用此方式監管。

據了解，清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記是褒揚平定林爽文之亂，乾隆皇帝御製10座碑文、龜座，嘉市與台南是其中唯二滿文、漢文並列；嘉義這座清朝時在廈門刻好，要運至台灣府，龜座掉入海，趕緊改用砂石仿造，此座1912年移入嘉義公園至今。

嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」有200多年歷史。記者林伯驊／攝影
嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」有200多年歷史。記者林伯驊／攝影
嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」的前面上方，裝設AI智慧監測系統。記者林伯驊／攝影
嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」的前面上方，裝設AI智慧監測系統。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府與雲科大智慧辨識產業服務中心合作，裝AI智慧監測系統在嘉義公園內清朝石碑的前方。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府與雲科大智慧辨識產業服務中心合作，裝AI智慧監測系統在嘉義公園內清朝石碑的前方。記者林伯驊／攝影
嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」有底部龜座，有200多年歷史。記者林伯驊／攝影
嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」有底部龜座，有200多年歷史。記者林伯驊／攝影

嘉義 雲林 AI

延伸閱讀

嘉義公園福康安等功臣生祠碑記 AI監測守護古物

新北秘境「人腦聖地」36億求售權貴 賣家：世界唯一穴場寶地

嘉義公園尿尿小童疑與比利時相同 市府將委外查身世

超尷尬！2主播LIVE到一半「失控對罵」　下秒男主播摔門走人

相關新聞

台南億載會當後盾 捐款挺選手備戰巴黎奧運

今年東京奧運，台南市2名舉重選手方莞靈及陳柏任表現亮眼，為了持續培育選手再戰2024巴黎奧運，市長黃偉哲力邀億載會為後盾...

防破壞！嘉義公園乾隆石碑裝智慧監測 每10分回傳資料

嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」200多年來在戶外日曬雨淋，嘉市府與雲林科大跨系團隊合作，於石碑前上方建...

投5億元治水 學甲法源排水區抽水站後年完工

台南市政府為解決北學甲地區淹水老問題，已向內政部營建署爭取補助5億元興建法源抽水站，順利民國112年5月完工。今上午舉行...

影／「用雲端找回家路」雲縣智能手環 供爺奶免費申請

雲林縣高齡化是全國第三，失智走失的老年人就占4成，縣府去年至今陸續推出「天倫D+卡」及智慧手表等科技定位配備，提供有長者...

強化社會安全網2.0 嘉縣優先設置1處社區心理衛生中心

超商店員遇刺身亡等重大治安事件頻傳，精神疾患安置處遇等社會安全網建置受關切，行政院7月核定強化社會安全網第二期計畫，為確...

台南以科技防疫 結合成大首創開發校園登革熱預警系統

台南市教育局與成功大學電機工程學系、國衛院合作，首創開發「校園登革熱預警系統」，今天啟動。此系統透過登革熱防治中心設在社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。