投5億元治水 學甲法源排水區抽水站後年完工

台南市政府為解決北學甲地區淹水老問題，已向內政部營建署爭取補助5億元興建法源抽水站，順利民國112年5月完工。今上午舉行施工祈福儀式，市長黃偉哲等人出席，祈求如期如質完工發揮成效。

黃偉哲說，過去建設多都在靠近將軍溪的南學甲，在北學甲還是有積淹水的，市府團隊爭取經費辦理北學甲法源抽水站，搭配華宗抽水站、工業區抽水站及下溪洲抽水站，在學甲投入治水經費約11億2600萬元，感謝營建署及中央、地方民代支持，也謝謝鄉親對地方建設關心，也期許這個工程可以在汛期前完工、及時發揮抽水站的功能。