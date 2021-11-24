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投5億元治水 學甲法源排水區抽水站後年完工
台南市政府為解決北學甲地區淹水老問題，已向內政部營建署爭取補助5億元興建法源抽水站，順利民國112年5月完工。今上午舉行施工祈福儀式，市長黃偉哲等人出席，祈求如期如質完工發揮成效。
黃偉哲說，過去建設多都在靠近將軍溪的南學甲，在北學甲還是有積淹水的，市府團隊爭取經費辦理北學甲法源抽水站，搭配華宗抽水站、工業區抽水站及下溪洲抽水站，在學甲投入治水經費約11億2600萬元，感謝營建署及中央、地方民代支持，也謝謝鄉親對地方建設關心，也期許這個工程可以在汛期前完工、及時發揮抽水站的功能。
水利局表示，學甲市區緊鄰將軍溪排水及北學甲排水，且地勢相對低漥，為盡速改善北學甲淹水問題，2019年4月先行完成3.4cms應急抽水站，且持續向營建署爭取正規站治水經費，獲得補助約5億元預算辦理新建20cms抽水站、1.5萬噸滯洪池及拓寬既有引水渠道145m，工程今年9月開工，預定民國112年5月竣工，完工後不僅可改善北學甲市區140公頃，針對蓄洪池也可供作公園之用，可提供當地民眾休閒的好去處。
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