嘉義公園福康安等功臣生祠碑記 AI監測守護古物

嘉義市嘉義公園「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」AI智慧影像監測系統今天啟用，監測古物表面損壞、傾斜狀況，在發生異常時自動通知維護人員，守護百年文化資產。

嘉義市政府建設處日前接獲市民反映，指稱嘉義公園內「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」石碑有傾斜情況，建設處便會同文化局、雲林科技大學古物保存的學者實地勘查後，先進行基礎補強，並由雲科大智慧辨識產業服務中心在石碑周邊設置AI智慧影像監測系統，並於今天啟用。

雲科大智慧辨識產業服務中心主任張傳育接受媒體聯訪表示，智慧影像監測系統已用於全台重要的廟宇、文物，除了即時偵測環境、古物保存狀況，也能防盜，在發生異常時會自動通知維護人員，減少人力支出。

雲科大文化資產維護系教授曾永寬接受中央社記者訪問表示，嘉義地區發生地震次數相較於其他縣市頻繁，建議市府在「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」石碑四周架構支撐系統及碑亭，才能永久保存古物，但支撐系統儘量不影響石碑外觀。

嘉義市建設處副處長羅資政致詞指出，「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」是國家文化資產一般古物，具有珍貴及稀有性，其源自乾隆52年（西元1787年），為乾隆御碑，是乾隆皇帝親筆御字文，也是台灣唯一與台南市一式兩份的御碑，

羅資政表示，清朝時期的林爽文事件，嘉義地區民眾因守城有功，乾隆皇帝將「諸羅」改名「嘉義」獎勵，因此，「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」與史實有密切關係，其碑文與文采意義非凡，以科技來保護監測嘉義重要的史蹟之一，將是一大突破。