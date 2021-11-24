快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

嘉義公園福康安等功臣生祠碑記 AI監測守護古物

中央社 / 嘉義市24日電

嘉義市嘉義公園「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」AI智慧影像監測系統今天啟用，監測古物表面損壞、傾斜狀況，在發生異常時自動通知維護人員，守護百年文化資產

嘉義市政府建設處日前接獲市民反映，指稱嘉義公園內「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」石碑有傾斜情況，建設處便會同文化局、雲林科技大學古物保存的學者實地勘查後，先進行基礎補強，並由雲科大智慧辨識產業服務中心在石碑周邊設置AI智慧影像監測系統，並於今天啟用。

雲科大智慧辨識產業服務中心主任張傳育接受媒體聯訪表示，智慧影像監測系統已用於全台重要的廟宇、文物，除了即時偵測環境、古物保存狀況，也能防盜，在發生異常時會自動通知維護人員，減少人力支出。

雲科大文化資產維護系教授曾永寬接受中央社記者訪問表示，嘉義地區發生地震次數相較於其他縣市頻繁，建議市府在「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」石碑四周架構支撐系統及碑亭，才能永久保存古物，但支撐系統儘量不影響石碑外觀。

嘉義市建設處副處長羅資政致詞指出，「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」是國家文化資產一般古物，具有珍貴及稀有性，其源自乾隆52年（西元1787年），為乾隆御碑，是乾隆皇帝親筆御字文，也是台灣唯一與台南市一式兩份的御碑，

羅資政表示，清朝時期的林爽文事件，嘉義地區民眾因守城有功，乾隆皇帝將「諸羅」改名「嘉義」獎勵，因此，「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」與史實有密切關係，其碑文與文采意義非凡，以科技來保護監測嘉義重要的史蹟之一，將是一大突破。

嘉義 文化資產 乾隆皇帝

延伸閱讀

新北秘境「人腦聖地」36億求售權貴 賣家：世界唯一穴場寶地

嘉義公園尿尿小童疑與比利時相同 市府將委外查身世

捷報！雲科大波蘭國際發明展 鑲10金戴6銀

讓典藏與現代對話 博物館策展人

相關新聞

台南億載會當後盾 捐款挺選手備戰巴黎奧運

今年東京奧運，台南市2名舉重選手方莞靈及陳柏任表現亮眼，為了持續培育選手再戰2024巴黎奧運，市長黃偉哲力邀億載會為後盾...

防破壞！嘉義公園乾隆石碑裝智慧監測 每10分回傳資料

嘉義公園內古物「清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記」200多年來在戶外日曬雨淋，嘉市府與雲林科大跨系團隊合作，於石碑前上方建...

投5億元治水 學甲法源排水區抽水站後年完工

台南市政府為解決北學甲地區淹水老問題，已向內政部營建署爭取補助5億元興建法源抽水站，順利民國112年5月完工。今上午舉行...

影／「用雲端找回家路」雲縣智能手環 供爺奶免費申請

雲林縣高齡化是全國第三，失智走失的老年人就占4成，縣府去年至今陸續推出「天倫D+卡」及智慧手表等科技定位配備，提供有長者...

強化社會安全網2.0 嘉縣優先設置1處社區心理衛生中心

超商店員遇刺身亡等重大治安事件頻傳，精神疾患安置處遇等社會安全網建置受關切，行政院7月核定強化社會安全網第二期計畫，為確...

台南以科技防疫 結合成大首創開發校園登革熱預警系統

台南市教育局與成功大學電機工程學系、國衛院合作，首創開發「校園登革熱預警系統」，今天啟動。此系統透過登革熱防治中心設在社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。