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影／「用雲端找回家路」雲縣智能手環 供爺奶免費申請

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
中華民國雲林同鄉總會今天捐贈3500支愛心智能手環給雲林縣政府，縣長張麗善（右）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
中華民國雲林同鄉總會今天捐贈3500支愛心智能手環給雲林縣政府，縣長張麗善（右）代表受贈。記者陳苡葳／攝影

雲林縣高齡化是全國第三，失智走失的老年人就占4成，縣府去年至今陸續推出「天倫D+卡」及智慧手表等科技定位配備，提供有長者的家庭申辦，此次首獲中華民國雲林同鄉總會捐贈3500支愛心智能手環，輕便免充電，長者佩戴意願較高，縣長張麗善今天代表受贈時表示，將持續爭取資源，可望全面普及年長族群，做到「零走失」。

社會處今年推動「雲林縣運用科技守護長者防走失服務計畫」、「雲林縣110年度獨居或失智長者智慧防護網絡服務計畫」，張麗善指出，至本月中止，已有376人使用服務，其中200人選擇天倫御守表，其他則選擇天倫D+卡、天倫平安符及鐵片式防走失手環等。

張麗善今天幫古坑鄉高齡93歲的李阿公佩戴手環，不到10秒即聯繫上其孫子。她指出，這款手環輕巧且貼合手腕，強調佩戴無感覺，對不習慣帶手表的長者而言，是相對合宜的配備，且面板具耐磨保護層、有生活防水功能及免蓄電。

社會處長林文志表示，這批手環將配發給衛生局、警察局、20鄉鎮市公所及各大醫院，針對轄內65歲以上曾走失，或經醫師診斷有失智傾向、親屬認定長者有需要等長者開放免費申請。

林文志表示，該手環拿到手環後請使用LINE掃描QR Code設定佩戴者個人資料及緊急聯絡人電話，如遇走失情事，尋獲者可協助透過手環連繫親屬並發送定位；另獨居長者的聯絡人將對接至警方或村里辦公室協處。

張麗善說，縣警局等單位每天至少都會尋獲1名失蹤人口，今年至今透過指紋捺印及科技定位配備，協助68名失蹤民眾順利找到親屬或返家，其中有4名長者即因智慧手表的定位功能被尋獲。

家住古坑鄉的93歲李阿公大讚愛心智能手環漂亮又好戴，與70歲媳婦都有佩戴。記者陳苡葳／攝影
家住古坑鄉的93歲李阿公大讚愛心智能手環漂亮又好戴，與70歲媳婦都有佩戴。記者陳苡葳／攝影
中華民國雲林同鄉總會今天捐贈3500支愛心智能手環給雲林縣政府。記者陳苡葳／攝影
中華民國雲林同鄉總會今天捐贈3500支愛心智能手環給雲林縣政府。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天幫古坑鄉高齡93歲的李阿公（左）佩戴愛心智能手環，不到10秒即聯繫上其孫子。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右）今天幫古坑鄉高齡93歲的李阿公（左）佩戴愛心智能手環，不到10秒即聯繫上其孫子。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府社會處長林文志（左）、副處長陳怡君（右）鼓勵有佩戴防走失手環需求的長者，踴躍至配發單位申請。記者陳苡葳／攝影
雲林縣府社會處長林文志（左）、副處長陳怡君（右）鼓勵有佩戴防走失手環需求的長者，踴躍至配發單位申請。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善 失智

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