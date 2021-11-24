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胡麻台灣隊新產品！台南西港農會推出本土麻油雞料理包

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西港區農會今天發表麻油雞個人包，區長林耿漢（右）特別強調西港麻油都是用本土胡麻，所以會比市面貴一點。記者吳淑玲／攝影
台南市西港區農會今天發表麻油雞個人包，區長林耿漢（右）特別強調西港麻油都是用本土胡麻，所以會比市面貴一點。記者吳淑玲／攝影

台南胡麻季產業文化活動12月4、5日將在西港後營倉庫舉辦，現場有排隊美食免費限量的麻油雞、麻油麵線、麻油煎蛋、芝麻霜淇淋、芝麻包子等，供現場民眾排隊換取。西港農會今天發表最新產品麻油雞個人包，總幹事陳月英說，使用在地台灣黑麻油、中藥材薑及美味的土雞肉，口感濃郁，只需要簡單加熱一下即可食用，也可自行加入高麗菜或麵線，讓離鄉在外的民眾也能在寒冷的冬天品嘗到美味的麻油雞。

西港區農會黑麻油已連續15年榮獲台灣農漁會百大精品，西港區長林耿漢也強調，本土胡麻成本就比進口貴好幾倍，品質及香氣不是進口胡麻可以比擬，西港黑麻油比在大賣場通路買到的麻油貴一點，是因為全部用本地生產的台灣胡麻且生產過程安全衛生都有保障，吃起來也安心。

台南胡麻產量佔全台8成，由善化安定和西港等主要產區組成胡麻台灣隊，接續舉辦胡麻節行銷本土胡麻，陳月英表示，今年因疫情影響，民眾無法出國品嘗到各國的異國料理，西港胡麻節邀請各個國家的美食代表一同參與活動，有韓國辣炒年糕、日本章魚燒、印度拉茶及泰式椒麻雞等異國料理，和台灣在地的代表隊麻油雞來一場PK。

胡麻嫂「擔露館」（農特產品中心），展售全國農漁會百大優質農產品。另外也有青農市集，新鮮蔬果供採購，提供民眾多樣的選擇！2天活動都有現場胡麻產品全年最低價優惠，今年也邀請台南捐血中心一起「捲起袖子‧來西港做公益」，並結合7-Eleven後營門市，凡購買農會產品滿1000元以上，送中杯熱拿鐵咖啡一杯（限量，送完為止）及贈送胡麻嫂DIY兌換券（限量），滿500元送摸彩券1張，摸彩品很豐富，有液晶電視、電器用品、腳踏車等，現場也有時段性胡麻嫂故事館解說。

台南市西港區農會今天發表麻油雞個人包，打開加熱就可食用。記者吳淑玲／攝影
台南市西港區農會今天發表麻油雞個人包，打開加熱就可食用。記者吳淑玲／攝影
西港區農會生產的黑麻油已連續15年榮獲台灣農漁會百大精品。記者吳淑玲／攝影
西港區農會生產的黑麻油已連續15年榮獲台灣農漁會百大精品。記者吳淑玲／攝影
台南市西港區農會總幹事陳月英表示麻油雞料理包，使用本土黑麻油及土雞肉，打開加熱就可食用。記者吳淑玲／攝影
台南市西港區農會總幹事陳月英表示麻油雞料理包，使用本土黑麻油及土雞肉，打開加熱就可食用。記者吳淑玲／攝影

台南 農會

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