胡麻台灣隊新產品！台南西港農會推出本土麻油雞料理包

台南胡麻季產業文化活動12月4、5日將在西港後營倉庫舉辦，現場有排隊美食免費限量的麻油雞、麻油麵線、麻油煎蛋、芝麻霜淇淋、芝麻包子等，供現場民眾排隊換取。西港農會今天發表最新產品麻油雞個人包，總幹事陳月英說，使用在地台灣黑麻油、中藥材薑及美味的土雞肉，口感濃郁，只需要簡單加熱一下即可食用，也可自行加入高麗菜或麵線，讓離鄉在外的民眾也能在寒冷的冬天品嘗到美味的麻油雞。

西港區農會黑麻油已連續15年榮獲台灣農漁會百大精品，西港區長林耿漢也強調，本土胡麻成本就比進口貴好幾倍，品質及香氣不是進口胡麻可以比擬，西港黑麻油比在大賣場通路買到的麻油貴一點，是因為全部用本地生產的台灣胡麻且生產過程安全衛生都有保障，吃起來也安心。

台南胡麻產量佔全台8成，由善化安定和西港等主要產區組成胡麻台灣隊，接續舉辦胡麻節行銷本土胡麻，陳月英表示，今年因疫情影響，民眾無法出國品嘗到各國的異國料理，西港胡麻節邀請各個國家的美食代表一同參與活動，有韓國辣炒年糕、日本章魚燒、印度拉茶及泰式椒麻雞等異國料理，和台灣在地的代表隊麻油雞來一場PK。