台南以科技防疫 結合成大首創開發校園登革熱預警系統

台南市教育局與成功大學電機工程學系、國衛院合作，首創開發「校園登革熱預警系統」，今天啟動。此系統透過登革熱防治中心設在社區的誘卵桶監測數據、累積雨量、平均溫度，預估學校登革熱曝險度，透過跑馬燈提醒師生、社區清除孳生源，用科技來防疫。

台南市長黃偉哲以「魔鬼藏在細節裡」延伸為「疫情總在疏忽中」來形容登革熱防疫的重要及疏忽不得。他說，2015年台南爆發登革熱大流行，死了100多人，2019年被推估是4年1周期的高峰年，經市府、民間一起努力，只有2、30人感染，沒有擴大，而連續2年沒有登革熱本土病例發生，但也不能因此疏忽。

他說，今年5月底之前幾乎沒下雨，登革熱病媒蚊的幼卵指數還曾上升，可見積水容器、亂丟棄的飲料包等都是病媒蚊孳生的因素，唯一方法就是徹底消滅、清除孳生源。

這次市府結合國衛院、成大電機系開發出校園登革熱預警系統，運用誘卵桶監測數據及氣象資訊等資料，以AI運算預估下1周校園登革熱曝險度，透過學校跑馬燈將預警訊息傳達全校師生，提醒師生留意校園環境，清除孳生源，達到預警效果。

教育局長王崑源表示，「校園登革熱預警系統」的發想起於南市登革熱防治中心有建置「誘卵桶監測系統」，結合此系統，成大電機系副教授解巽評團隊，透過距離學校最近的10個誘卵桶監測數據、1周累積雨量及平均溫度等資料，預估下周學校登革熱曝險度，再透過學校跑馬燈，提醒學校師生與社區民眾加強巡檢及清除孳生源工作，相關預警訊息結合校園防蚊實驗社團課程，引導學生注意校園環境問題，找出隱性孳生源，共同維護師生健康。

教育局也持續與國家蚊媒傳染病防治研究中心共同積極鼓勵、協助所屬學校能與周邊社區、醫療單位合作，共同推動相關社區的防疫課程，做到區校合一，整體提升社區的防疫參與意識。

成大電機工程學系副教授解巽評說，此預警系統能考量氣象資訊、人口結構、道路結構、誘卵桶監測、地理特性等異質性城市資訊，結合AI運算與深度學習模型，去運算並預測出每間學校未來1周校園登革熱的曝險程度，在政策應用上提供預警的功能，可即早且即時掌握區域狀況預測病媒蚊好發地點，進而針對重點環境做清理檢查，避免疫情爆發。