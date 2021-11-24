快訊

房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

食品商要設11000㎡養雞場 居民不滿集結 拉白布抗議

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮有食品公司收購面積達11000平方公尺的養雞場，預計設置養雞場，引發在地居民不滿。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮有食品公司收購面積達11000平方公尺的養雞場，預計設置養雞場，引發在地居民不滿。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣大林鎮有食品公司將於排路里建置面積達11000平方公尺的養雞場，居民聞訊集結現地抗議，拉起白布條希望能凍結建案，但該建案目前仍待縣府審核，農業處昨派員前往會勘，表示將請業者與居民協商。

食品公司楊姓經理表示，該案目前僅完成簽約程序，相關程序仍待縣府農業處審核，尊重民眾意願，將擇日與地方協商、說明，「不會與民眾發生衝突」，但若反彈聲量過大，將考慮不繼續設廠。

大林鎮排路里近日傳出有食品公司收購近11000平方公尺農地興建養雞場，居民聞訊後在建地附近拉起白布條抗議，張姓里民說，該建案鄰近大林鎮明華、排路、西結及明和里，雞舍蓋成後將臭氣熏天、方圓3公里內近4千位居民都聞得到。

縣府農業處畜產科昨派員勘查後表示，該地號為大林鎮下埤頭小段93至95號，面積總計達11885平方公尺，使用地類別為農牧用地，依法可申請做畜牧場使用；若居民有疑慮，將請業者與地方居民溝通。

但在排路里種有約1甲水稻的大林鎮民劉燕山表示，約3年前有業者於附近設養鵝場，老鼠大量繁殖咬壞稻梗，排出的汙水、排泄物更導致稻米發黑或出現「空包彈」；明華里長江志明說，在地農民多年事已高，「(養雞場)蓋下去後，要大家怎麼生活」，希望業者停止興建；農業處表示，將與環保局聯合派員稽查，若有違法情事，將依法開罰。

食品公司楊姓經理說，新型養雞場為密閉式空間，臭味和廢水不會外溢；再者，所有流程採自動化，輸送帶蒐集雞糞後，直接送往公司有機肥料部，不會再委託其他回收業者，載雞糞四處「趴趴走」；管理人員也會用雲端監控場內甲烷濃度，確保安全和環保數據沒有問題。

嘉義縣大林鎮有食品公司將於排路里建置面積達11000平方公尺的養雞場，居民聞訊集結現地抗議，拉起白布條希望能凍結建案。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮有食品公司將於排路里建置面積達11000平方公尺的養雞場，居民聞訊集結現地抗議，拉起白布條希望能凍結建案。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮民劉燕山說，約3年前有業者於附近設養鵝場，排出的汙水、排泄物更導致稻米發黑或出現「空包彈」。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮民劉燕山說，約3年前有業者於附近設養鵝場，排出的汙水、排泄物更導致稻米發黑或出現「空包彈」。記者莊祖銘／攝影

農民 老鼠 嘉義

延伸閱讀

山坡地回饋金南投批惡法 縣議會決議5年內不徵收

申設雞糞處理場碰壁 業者嘆：民眾只要肉跟蛋不要雞屎　

鹿兒島養雞場爆發第2例禽流感 日本本季第3例

池魚之殃 百桂食品租違章廠房將被拆 地主無法求償

相關新聞

阿里山眠月線意外頻傳 消防局:非步道手機無訊號藏危機

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區的阿里山林業鐵路支線「眠月線」，10月25日至11月23日，短短近1個月內，發生4件民眾受傷、...

食品商要設11000㎡養雞場 居民不滿集結 拉白布抗議

嘉義縣大林鎮有食品公司將於排路里建置面積達11000平方公尺的養雞場，居民聞訊集結現地抗議，拉起白布條希望能凍結建案，但...

濁水溪治沙有成變身「候鳥天堂」 雲縣力造親水園地

冬季進入揚塵好發季節，雲林縣環保局近年來努力透過生物環境工法，治理濁水溪揚塵情況，整體改善率達85％，成效彰顯，也因河床...

傳羅智強將參選高雄市長 朱立倫：沒聽說

國民黨台北市議員羅智強傳出被徵詢將參選高雄市長，引起政壇關注，國民黨主席朱立倫今天受訪時說，現階段全力推動四大公投事宜，...

台南清查逾27萬樹木避免樹倒砸人 去年至今補植5百多棵

路樹倒塌砸傷人車頻傳，台南市政府去年成立樹木倒伏平台，清查市府管轄樹木共27萬3千棵，巡檢若發現有枯死樹木即會移除，目前...

除臭守護環境衛生嘉縣聞臭師成軍 異味官能測定室啟用

嘉義縣環保局為因應畜牧業等異味陳情管制，在新食安大樓檢驗室設專屬異味官能測定室，上午由環保局長張根穆帶來賓揭牌啟用，環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。