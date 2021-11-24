食品商要設11000㎡養雞場 居民不滿集結 拉白布抗議

嘉義縣大林鎮有食品公司將於排路里建置面積達11000平方公尺的養雞場，居民聞訊集結現地抗議，拉起白布條希望能凍結建案，但該建案目前仍待縣府審核，農業處昨派員前往會勘，表示將請業者與居民協商。

食品公司楊姓經理表示，該案目前僅完成簽約程序，相關程序仍待縣府農業處審核，尊重民眾意願，將擇日與地方協商、說明，「不會與民眾發生衝突」，但若反彈聲量過大，將考慮不繼續設廠。

大林鎮排路里近日傳出有食品公司收購近11000平方公尺農地興建養雞場，居民聞訊後在建地附近拉起白布條抗議，張姓里民說，該建案鄰近大林鎮明華、排路、西結及明和里，雞舍蓋成後將臭氣熏天、方圓3公里內近4千位居民都聞得到。

縣府農業處畜產科昨派員勘查後表示，該地號為大林鎮下埤頭小段93至95號，面積總計達11885平方公尺，使用地類別為農牧用地，依法可申請做畜牧場使用；若居民有疑慮，將請業者與地方居民溝通。

但在排路里種有約1甲水稻的大林鎮民劉燕山表示，約3年前有業者於附近設養鵝場，老鼠大量繁殖咬壞稻梗，排出的汙水、排泄物更導致稻米發黑或出現「空包彈」；明華里長江志明說，在地農民多年事已高，「(養雞場)蓋下去後，要大家怎麼生活」，希望業者停止興建；農業處表示，將與環保局聯合派員稽查，若有違法情事，將依法開罰。