一蘭台中店開幕 前2名排59小時獲限量拉麵碗
日本一蘭拉麵台中店今天上午10時開幕，由於前3名來店禮可獲限量拉麵碗，前2名從21日深夜開始排隊59個小時，如願獲得限量拉麵碗，2人都說很值得。
一蘭拉麵第1家店於2017年進駐台北市後，原本去年就要到台中市展店，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台中店直到今天才正式開幕，從21日晚上11時多就有粉絲到場排隊，上午的排隊人潮更是沿著秋紅谷外圍，從朝富路到市政北七路綿延至少300公尺。
台中店位於七期朝富路面對秋紅谷，前3名進店者可獲得非賣品的限量一蘭拉麵碗1個，前1500名進店者可獲得台中店專屬紀念品一蘭隨身型容器1份。
今天進場的前2名消費者是就讀科技大學的朋友，兩人相約從21日深夜11時開始排隊，到上午10時共排隊59個小時，如願獲得限量拉麵碗，兩人都說很值得，記錄著跟朋友一起經歷的共同回憶，拉麵碗不只很好看，也很有紀念價值。
第3名進場的消費者表示，這次是由房仲友人幫忙排隊，以前都在國外吃一蘭拉麵，覺得今天可以前3名進場很值得，因為有些體驗是花錢也買不到的，就像開幕也只有今天這一次，下次也碰不到了。
店方表示，由於排隊人潮太多，提早於上午9時就開放消費者進場品嚐，到上午11時為止，現場等候人數約461人，抽號碼牌的人數則超過600人，今天會儘量滿足所有的消費者，希望能讓到場的人都能進場吃到拉麵。
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