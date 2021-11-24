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濁水溪治沙有成變身「候鳥天堂」 雲縣力造親水園地

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣濁水溪河床區因治沙逐漸綠化，生態復育情況良好，出海口屢出現東方澤鵟等超過200種候鳥棲息。圖／雲林縣野鳥協會王振芳提供
雲林縣濁水溪河床區因治沙逐漸綠化，生態復育情況良好，出海口屢出現東方澤鵟等超過200種候鳥棲息。圖／雲林縣野鳥協會王振芳提供

冬季進入揚塵好發季節，雲林縣環保局近年來努力透過生物環境工法，治理濁水溪揚塵情況，整體改善率達85％，成效彰顯，也因河床區逐漸綠化，生態復育情況良好，出海口屢出現黑面琵鷺、東方澤鵟等超過200種候鳥棲息，為保留珍貴自然生態，縣府也朝打造親水園地目標努力，可望增加濁水溪生物多樣性。

雲林縣濁水溪沿岸，經環保局在下游利用廢棄文蛤殼定沙及鋪設稻草蓆、植生綠覆蓋等環境友善工法，日漸減少風蝕揚塵發生；據統計，鄉鎮揚塵日（空品紫爆級）從2017年59天次減至去年9天次，整體改善率幾近至9成；另濁水溪河床裸露地面積也從2017年1500公頃，減至去年927公頃，估計減少573公頃以上。

河床區因長期有植生綠覆蓋，吸引鳥類到此棲息，如今綠化、生態復育等情況良好，可在出海口一睹東方白鸛、黑面琵鷺等超過200種鳥類現蹤，環境局也藉拍攝生態紀錄片，推動濁水溪環境教育，包括捕捉到候鳥飛翔英姿，展現生物力與美，並在大量文蛤殼上追蹤到各類候鳥棲息，本月更有鳥友在此紀錄到「御風好手」東方澤鵟正在出海口上空飛行，是相當難能可貴的自然資料。

環保局長張喬維說，近年來各界持續推動生物多樣性與生態修復工作，生態環境質量獲改善，不少珍稀瀕危候鳥受到保護，除希望透過濁水溪紀錄片，向外界傳達環保觀念，提升大眾對生態保育重視，也盼從生活中做好環境保護行動，維持良好居住環境，並齊心為生態保育盡一份力。

雲林縣濁水溪河床區因治沙逐漸綠化，生態復育情況良好，出海口屢出現黑面琵鷺等超過200種候鳥棲息。圖／雲林縣野鳥協會王振芳提供
雲林縣濁水溪河床區因治沙逐漸綠化，生態復育情況良好，出海口屢出現黑面琵鷺等超過200種候鳥棲息。圖／雲林縣野鳥協會王振芳提供

濁水溪 紀錄片 雲林

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