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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

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台南清查逾27萬樹木避免樹倒砸人 去年至今補植5百多棵

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
路樹倒塌砸傷人車頻傳，台南市政府去年成立樹木倒伏平台，清查市府管轄樹木共27萬3千棵。圖／台南市政府提供
路樹倒塌砸傷人車頻傳，台南市政府去年成立樹木倒伏平台，清查市府管轄樹木共27萬3千棵。圖／台南市政府提供

路樹倒塌砸傷人車頻傳，台南市政府去年成立樹木倒伏平台，清查市府管轄樹木共27萬3千棵，巡檢若發現有枯死樹木即會移除，目前已補植541棵，工務局也要求37區公所加強提報風險路段，擴大執行樹木健檢範圍，希望護樹又護民。

市府表示，樹木養成容易，但維護難，黃偉哲上任後祭出多項護樹政策，包括樹木風險檢測、舉辦教育訓練、實施認證考試取得合格證書才能進行修剪樹木工作、定期巡檢，尤其汛期前更要加強重要道路的巡檢等等。

工務局指出，樹木倒伏平台除了建立通報機制，在第一時間處理倒樹公安危機，同時也追蹤樹木巡檢進度，雙管齊下，護樹又減少天然公安意外。根據統計，至今通報案件有368起，各管轄單位幾乎都在第一時間內完成危機處理；另外，經過各單位清查轄管道路及場域內的植樹統計，南市樹木共有約27萬3千棵，並在去年10月完成第一輪巡檢任務。

跨局處成立的樹木倒伏平台也已召開7次會議追蹤樹木巡檢成果，針對有明顯枯死或有風險問題、樹木生長勢低落未見改善的樹木時，會以安全為優先考量予以移除，並補植541棵，若因鄰近路口、電箱、道路狹窄、樹木生長於山坡地上等因素無法補植樹木，也會選擇適當的地點廣為種樹。

護樹 公安

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